Gümüşhane’nin ikinci göller bölgesi büyülüyor

İl merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Dörtkonak köyü, dağlarında bulunan irili ufaklı 10’un üzerindeki doğal gölüyle bahar mevsiminde görenleri büyülüyor.

Köy sınırlarındaki adını efsaneden alan Dipsiz göl, Aygır göl, Kuru gölün yanı sıra Dipsiz göl üzerinde yer alan 6 adet göl özellikle gün batımı saatlerinde eşsiz manzara sunuyor.

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve heyelan sonucu oluşan göller, etrafını saran sarı çiçekler ve bünyesindeki doğal yaşamla doğa fotoğrafçılarına da eşsiz anlar sunuyor.

‘Gümüşhane’nin çatısı’ olarak nitelendirilen Abdalmusa zirvesi ve Artabel Tabiat Parkı’nın tam karşısında yer alan göllere gelenler hem foto safari yapıyor hem de esen rüzgarla bunaltıcı sıcaktan kurtuluyor.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı, denizden yükseklikleri 2 bin 500 metrenin üzerinde yer alan 18’den fazla buzul gölüyle Gümüşhane’nin göller bölgesi olarak nitelendiriliyor.