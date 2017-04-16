Hastalar sandıklara devlet eliyle götürülüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan uygulama ile çağrı merkezini arayan hastalar mesafe farkı gözetilmeksizin vatandaşlık görevlerini yerine getirmek istediklerini beyan ettiklerinde 112 Acil Servis ve Evde Bakım Hizmetleri ekipleri tarafından oy kullanacağı yere götürülüyor ve ardından tekrar geri getiriliyor.

İl merkezine 46 kilometre mesafede, 2 bin 280 metre rakımlı Kostan Dağı’nın eteklerinde bulunan Bandırlak köyünde oyunu kullanacak olan diyaliz ve şeker hastası 68 yaşındaki Mehmet Salih Saltık ve eşi Mevlüde Saltık da bu hizmetten faydalanan onlarca kişiden sadece ikisi.

Üç yıldan beri diyaliz makinesine bağlanarak haftada 3 gün tedavi gören Saltık, evde bakım hizmetleri kapsamında müracaatını gerçekleştirdikten sonra sağlık görevlileri tarafından Hasanbey Mahallesindeki ikametinden uzun yıllar muhtarlık yaptığı köyüne oy kullanması için ambulansla getirildi.

Eski okul binasında kurulan oy sandığında köyündeki diğer 14 seçmen gibi oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Saltık, “Millet, devlet demektir” tespitinde bulunarak, “Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz. Bundan daha iyi zaman da olmaz. Para var, hizmet var. Ne kadar büyük bir hizmet. Bir oy için ambulansla köye geldim. Oy kullanarak vazifemizi yaptık. Getiren götüren sağ olsun. Şükretmemiz lazım” diye konuştu.

Eşi Mevlüde Saltık ise eşinin 10 yıldır şeker hastası olduğunu belirterek, “Allah devletimize zarar, zeval vermesin. Devletten çok razıyız. Gelip beni evden alıyor, hastamı diyalize götürüyor, alıp oradan da eve getiriyor. Bundan büyük bir varlık olmaz” ifadelerini kullandı.