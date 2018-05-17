İlk iftarı asfalt şantiyesinde işçilerle yaptı

Kale köyünde bulunan asfalt tesislerinde ilk iftarını işçilerle birlikte yapan Vali Memiş, köy yollarını bir sanat eseri gibi nakış nakış işleyen asfalt emekçilerine teşekkür etti.

İftar programının ardından işçilerle sohbet eden Vali Memiş, “Sizlerle beraber olmaktan büyük keyif alıyorum. Çünkü gerçek anlamda işini iyi yapan insanları gerçekten çok seviyorum. İşini düzgün yapan insanlara hayranım. Onları bir sanatçı gibi görüyorum. Asfalt ekibimizde çok güzel bir yol yaptığında ben çok keyif alıyorum, çok mutlu oluyorum” dedi.

Özel İdare’nin bütün ekiplerinin çok çalışkan ve gayretli olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Yol biraz daha görünen ve herkese hitap eden bir hizmet. Ne kadar çok yaparsak yapalım, eksiklerimiz var. Çünkü Türkiye’nin en zor coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Gümüşhane’de göreve başladıktan sonra Kaymakam arkadaşlarımızla beraber sizler 1,5 yılda 600 kilometre yol yaptınız. Kırsal alanda öncelik kaliteli içme suyu teminindedir. İçme suyu temininde 320 köyümüzde kullanıma bağlı olarak bazı eksiklikler yaşansa da bütün köylerimizde içme suyu sorunu kalmadı diyebiliriz. Geriye ikinci derece de önem arz eden yol kalıyor. Bizde şimdi bu hizmete ağırlık veriyoruz. Yüksek standartlarda yaptığımız yollarla beraber daha ulaşılabilir bir kent oluyoruz. 600 kilometre yol çok iyi bir rakam. Bunu sizler yaptınız. Hepinizle gurur duyuyorum alınızdan öpüyorum. Çok iyi iş ortaya çıkardığınız için hepinizi kutluyorum. Bir sanat eseri gibi nakış nakış işlediniz bütün yolları. İnsanlara konforlu bir hizmette bulunuyorsunuz” diye konuştu.

Bu yıl il merkezine yakın köylerden başlamak üzere yüksek standartlarda yol yapımına başlayacaklarını belirten Vali Memiş, “Bize bu konuda yardımcı olan bütün paydaşlarımıza, milletvekillerimize, il genel meclisi başkanımıza ve meclis üyelerine, tüm köy muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, tüm Özel İdare çalışanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek kazasız bir sezon dileğinde bulunurken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan da böyle anlamlı bir günde ilk iftarını kendileriyle paylaşan başta Vali Okay Memiş olmak üzere tüm misafirlere teşekkür etti.

Özel İdare’nin çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunduğunu, asfaltın diğerlerine göre biraz farklı olduğunu hatırlatan Akdoğan, “Asfalt işi Gümüşhane’de Haziran ve Eylül ayları arasında sınırlı bir zaman diliminde ve yaklaşık 30 derece sıcaklıkta yapılıyor. Bazen 200 dereceyi bulan sıcaklıkta zorlu hava şartlarına rağmen çalışanlarımız sınırlı zamanda emeklerini sarf ediyorlar. İki yıl öncesine kadar asfalt plentimiz vardı ama finişerimiz yoktu. Şimdi ikinci finişere ihtiyaç duyuyoruz. Valimiz, İl Genel Meclisimiz bize her konuda destek oluyor. Birlik ve beraberlik ruhuyla yaptığımız çalışmalar hedefine ulaşıyor. Ramazan ayının ilk gününde bizleri onurlandırdınız. Hepinize teşekkürler” diye konuştu.

Programa Vali Yardımcıları Ali Arıkan, Aytaç Akgül, Garnizon Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Genel Meclisi üyesi Zülfikar Bal, Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, birim müdürleri ve asfalt çalışmalarında görev yapan işçiler katıldı.