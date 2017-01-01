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01 Ocak 2017 14:59

İstanbul’dan Şiran’a acı haber

İstanbul’dan Şiran’a acı haber

01 Ocak 2017 14:59

İstanbul’da dün gece gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin, Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük köyü doğumlu güvenlik görevlisi Hatice Koç olduğu ortaya çıktı.
Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen olayın ardından acı haber gecenin ilerleyen saatlerinde Gümüşhane’yi de vurdu. Alınan bilgiye göre, özel bir güvenlik şirketinde çalışan ve yoğunluk nedeniyle yılbaşı gecesi Reina’da görevlendirilen Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük köyü nüfusuna kayıtlı 27 yaşında ve 3 yaşında Hiranur isimli bir kız çocuğu annesi Hatice Koç, saldırıda şehit oldu.
Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Koç’un acı haberi yasa boğarken, Koç’un cenazesi yarın Balıkesir’in Erdek ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
Koç’un sosyal medya hesabından 10 gün önce Türk bayrağı önünde çekildiği bir fotoğrafının altına yazdığı "Bazı kadınlara saçı uzun, aklı kısa deyip geçmeyin. Kanlarında kaç promil mertlik çıkar bilemezsiniz" mesajı ise dikkat çekti.



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