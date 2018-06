Jandarma teşkilatı 179 yaşında

Yıldönümü Gümüşhane’de düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletinin huzur ve güvenliği ile kamu güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile vatandaşların her zaman takdirini kazandığını söyledi.

Jandarmanın yaşamın her anında, ülkenin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden vatandaşların hizmetinde olduğunu ve bundan sonrada olmaya devam edeceğini kaydeden Danışan, “Kahramanca canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde terörist ile mücadele harekatı icra eden jandarma emniyet teşkilatımız diğer kurum ve kuruluşlar ile tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakârca görev yapmaktadır. Jandarma genel komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetlerini yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içerisinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halk ile iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen halkımız ile bütünleşmiş modern teknolojisinin bütün imkânlarını kullanabilen, milli ahlaki ve mesleki değerler ile yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı büyük bir sorumluluk duygusu ve özverisiyle verilen tüm görevlerini yerine getirme gayret azim ve inancı içerisindedir” dedi.

Törene Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.