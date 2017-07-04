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04 Temmuz 2017 09:08

Keçikale ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Gümüşhane merkeze bağlı Kale köyünde 220 metrelik sarp bir kayanın üzerine kurulu, zindanları, su sarnıçları ve ibadethanesinin ayakta olduğu Keçikale ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

Keçikale ihtişamıyla göz kamaştırıyor

04 Temmuz 2017 09:08


İl merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan kaleye karayolundan ayrılarak Gümüşhane istikametinden 2,4 kilometre, Bayburt istikametinden ise 1,1 kilometrelik yolla ulaşılabiliyor.


Her yıl 1,5 milyon aracın geçtiği Erzurum-Bayburt-Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde yer alan ve yolu kullanan hemen herkesin yol kenarında olması nedeniyle dikkatini çeken kale restore ettirildiği 2006 yılından beri turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen kale için vatandaşlar özellikle kale girişinde bilgilendirici tabela olmamasından muzdarip.


Kaleyi ziyaret eden Oğuzhan Bayır, sürekli gördüğü kalenin dikkatini çekmesine karşın bir türlü ziyaret edemediğini belirterek, “Bugün görmek nasip oldu. Manzarası, içindeki yapılarıyla çok güzel ve geniş bir kale. Herkesin gelip, gezip görmesini tavsiye edebileceğim bir yer” dedi.



“Muhteşem gün batımı manzarasıyla bakımı yapıldığında turistlerin uğrak yeri olabileceğine eminim”


Kaleye çıkışın 1,1 kilometrelik toprak yoldan olduğunu, ardından patika yolda yürüyüş gerektiğini ifade eden Bayır, “Kale çok yükseğe yapılmış. Dolayısıyla çevredeki birçok köyü görebiliyorsunuz. Ayrıca muhteşem günbatımı manzarası var. Tüm bunlara rağmen ilgisiz kalınmış. Bakımı yapıldığında turistlerin uğrak yeri olabileceğine eminim” diye konuştu.


Kalenin Cenevizliler döneminden kaldığının tahmin edildiğini ifade eden köy muhtarı Aslan Tokmak ise su sarnıçları, zindanları ve ibadet yerleri halen sağlam olan kalenin kurulu olduğu kayanın en alt noktasında ise deprem nedeniyle çöktüğü söylenen bir de gizli bir giriş noktası yer aldığını söyledi.



“Restore edildiğiyle kaldı”


220 metre yüksekliğinde 600 metre çapında olan kalenin 2006 yılında restorasyon gördüğünü fakat o tarihten sonra hiçbir şey yapılmadığını dile getiren Tokmak, “Erzurum-Trabzon karayolu üzerinde olan kale ziyaret etmeye değer bir yerdir. Özel kuruluşlardan yardım almak şartıyla ilgili kurumların ilgilenmesi ve güzel bir ışıklandırma ve yolunun tadilatıyla güzel bir dinlenme yeri olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



Gözetleme kalesi


Kalenin yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğüne vurgu yapan Tokmak, “Kale büyük ihtimalle gözetleme maksadıyla kuruldu. Kale birçok noktayı görüyor. Yaşlılarımızın söylediğine göre dumanla birbirleriyle haberleşiyorlardı” ifadelerini kullandı.




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