Kendilerine oy veremediler

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye mahallesindeki Valilik ofisinde kurulan 1082 numaralı sandıkta oy kullanan milletvekilleri daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, sandıktan çıkacak halkın iradesine saygı duymak gerektiğinin altını çizerek, “2 aydır siyasi partiler, bütün adaylar kendi programlarını anlatmaya çalıştı. Bugün sandık sadık başına gidiyor. Bu hem ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bende aslen Gümüşhaneliyim, görevli olarak buraya geldik. Kendi ata topraklarım ve kendi memleketim olan Gümüşhane’de hayatımda ilk defa oy kullandım. İlginçtir kendim Kocaeli’nde adayım, kendime oy vermedim. Buradaki milletvekili adayı arkadaşımı tercih ettim. Partinin verdiği görev doğrultusunda Gümüşhane’ye gelerek, bende kendi memleketimde oy kullanmış oldum. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

İzmir Milletvekili Murat Bakan da yoğun bir seçim kampanyası dönemi yaşadıklarını dile getirerek Türkiye tarihinde ilk defa cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin bir arada yapıldığını söyledi.

Bakan, şöyle konuştu:

“Bu yoğun kampanya sonunda biz umuyoruz ki Türkiye’de bir değişim olacak. O beklenti içindeyiz. Yaptığımız saha çalışmasında bunu gördük. Şu an bizim milletvekillerimiz farklı illerde, seçim bölgeleri dışında oy kullanıyor. Bende ilk defa kendi seçim bölgem dışımda oy kullandım. Oyum Gümüşhane’ye nasip oldu. İnşallah bu seçimin sonucunda sandık güvenliği ile ilgili en ufak bir şaibe olmadan dört dörtlük vatandaşın verdiği oy meclise yansıyarak, cumhurbaşkanına yansıyarak demokratik bir seçim gerçekleşir. Ülkemize için hayırlısı uğurlusu olur.”