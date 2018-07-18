Kürtün’de terör operasyonları devam ediyor

Kürtün ilçesi Üçtaş köyü Sarıtaş Yaylasında 15 Temmuz gecesi güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 6 kişi olduğu belirlenen teröristlerden 4’ünün kaçış güzergahlarının tamamını çember altına alındı. Çatışmada İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon lira ödül ile kırmızı kategoride bulunan PKK’lı terörist, ‘Cudi Zaza’ kod adlı ‘Zeynel’ telsiz kodlu Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi.

İlçeye bağlı Elceğiz köyü kırsalında dün akşam 20.00 sıralarında alınan görüntünün ardından meydana gelen sıcak çatışma amatör kameralara yansımış, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güvenlik güçleri bölgeye çok sayıda takviye yaparak insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklenen arama tarama faaliyetlerine başladı.

Bölgede kalan son 4 kişilik grubun bölgeden çıkış yapmak için her yolu denediği ifade edilirken, güvenlik güçleri en ufak detayları bile dikkate alarak bölgede geniş çaplı operasyon yürütüyor.