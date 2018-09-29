Kuşburnu festivalinde kuşburnulu gelinlik ilgi gördü

Gümüşhane'de bu yıl 24.kez düzenlenen Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm festivali kapsamında yemek, pestil, pekmez ve kuşburnu yarışması yapıldı. Programda kuşburnulu gelinlik yoğun ilgi gördü.

Gümüşhane'de düzenlenen "Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali"nin son gününde, tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak'ın hazırladığı, kentin marka ürünlerinden kuşburnu işlemeli gelinlik katılımcılardan ilgi gördü

Valilik ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen festivalin ikinci ve son gününde Gençlik Merkezinde vatandaşlar tarafından yapılan ve ilk üç dereceye girenlerin Belediye tarafından altınla ödüllendirildiği en güzel yemek, dut pekmezi, dut pestili ve kuşburnu marmelatı yarışmaları yapıldı.

Jüri üyelerinin belirlenen kriterler eşliğinde seçimini gerçekleştirdiği yarışmalara yoğun bir katılım olurken, pekmez ve kuşburnu marmelatı yarışmasında jüri üyesi Doç.Dr. Oktay Yıldız tarafından bilimsel cihazlar kullanıldı.

Geçtiğimiz aylarda pestil ve kömeden gelinlik üreterek dikkatleri üzerine çeken tasarımcı Ayşegül Parlak, bu kez 24.Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali için üzerinde doğal kuşburnu meyvesi ve yaprakları kullanılan özel bir gelinlik tasarladı.

Yemek yarışması sırasında Ece Çimen tarafınsan sahnelenen gelinlik vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, Türkiye'de kuşburnu meyvesinin gen merkezi olarak kabul edilen Gümüşhane'de kuşburnulu gelinlikle çok sayıda vatandaş fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Tasarımcı Ayşegül Parlak, markalaşmak adına Gümüşhane'de farklı ürünler ortaya koyduklarını belirterek, “Diğer gelinlikçilerden farklı olarak birşeyler yapıp farklı olduğumuzu gösterelim dedik. Bugün de Gümüşhane'de kuşburnu festivali yapıldığı için farklı bir ürün yapalım dedik. Kuşburnudan bir gelinlik hayal ettik ve onu gerçekleştirdik. Bu yılın kuşburnu güzeli olarak da Ece Çimen'i adlandırıyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini altın kalpli insanların şehri Gümüşhane denilince insanının ardından kuşburnu, pestil ve kömenin akla geldiğini hatırlatarak programa katılan herkese teşekkür etti.

Devam eden yarışmaların yanısıra Trabzon, Mersin ve Erzurum'dan gelen ve Gümüşhane halk oyunları topluluklarının gösterileriyle birlikte 40 çocuğun sünnet olduğu sünnet şöleni de aynı yerde gerçekleştirildi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmalara çorba kategorisinde 8, yemek kategorisinde 7, tatlı kategorisinde 8, kuşburnu marmelatı kategorisinde 27, dut pestili kategorisinde 9, dut pekmezi kategorisinde 14 yarışmacı katıldı.

Yemek yarışmasında 'Gendime pilavı' ile Şule Akhan, tatlı yarışmasında 'Burma bülbül yuvası' ile Nesrin Kadakal, çorba yarışmasında 'Arpa yarması çorbası' ile Şule Akhan, dut pekmezi yarışmasını Nurhan Şahinöz, pestil yarışmasını Eraslan Doruk, kuşburnu marmelatı yarışmasını Menşure Karaçengel birinci oldu.