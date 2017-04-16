Limni Gölü’nün buzu çözülmüyor

Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği 2 bin 24 metre rakımlı tesise ulaşımı sağlayan Zigana dağı yolu ve Zigana köyünden gelen yol geçtiğimiz hafta İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından zorlu karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Gidenlere yol boyunca metrelerce yükseklikteki kar yığınlarının eşlik ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı’nda göl yüzeyinin hala buz tutmuş olması eşsiz bir görüntü ortaya çıkarırken, yolun açıldığını duyan onlarca vatandaş buraya akın etti.

Önceki yıllarda toprak yol iken şimdi beton ve parkeyle donatılan yolun standartlarının yükselmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş kara rağmen tabiat parkını ziyaret ederken, Arap turistlerinde sezonun ilk günlerinde bölgeyi tercih etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Tesis işletmecilerinin restoran etrafında kar temizliği yaptığı, gelenler için odun ateşinde semaver çayı ikram ettiği, “Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti” olarak nitelendirilen kuzu etinin kokusu ve dumanının sardığı alanda vatandaşlar ayrıca kızakla kaymanın tadını da çıkarıyor.

Göle ulaşım kolaylaştı

Zigana dağ silsilesindeki yüksek dağ zirvelerinin beyaz görüntüsüyle İsviçre Alpleri’ni andıran bölgedeki tesis işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, 2017 yılı Limni Gölü sezonunu açtıklarını belirterek, “Yeni yapılan yolumuzla ulaşımımız kolaylaştı. Tüm doğa ve macera severleri, fotoğrafçıları Limni Gölü Tabiat Parkı’na bekliyoruz” dedi.

Göl yüzeyi ve etrafındaki kar kütlelerinin erimediğini dile getiren Eroğlu, “Karın da buraya kattığı farklı bir güzelliği var. Göl yüzeyi Nisan ayında olmamıza rağmen halen buzla kaplı” diye konuştu.

Geçen yıl bu mevsimde yolun açılmadığını fakat açıldıktan sonra da çamur nedeniyle misafirlerin göle ulaşamadıklarını hatırlatan Eroğlu, “Yol yapılan yatırımla parke ve betona dönüştü. Geçen yıl açılmış olsa bile çamurdan gelen misafirler göle ulaşamıyordu. Farklı tepkiler alıyorduk. Yolda çekilen çileden dolayı gölün güzelliğinin pek bir önemi kalmıyordu. Ama bu yıl yolumuz da güzelleşti, gölün çevre düzenlemesi de bitti sayılır. Bungalov evleri de açacağız bir aya kadar. 12 tane yeni bungalov ev yapılacak. Toplamda bungalov ev sayımız 22’ye ulaşacak. Yeni yapılacak bir restoran projemiz var” ifadelerini kullandı.

“Ziyaretçi sayısının ikiye katlamasını bekliyoruz”

Geçtiğimiz yıl 30 bine yakın yerli ve yabancı turistin Limni Gölü Tabiat Parkını ziyaret ettiğini ifade eden Eroğlu, bu yıl bu rakamın yolun da katkısıyla 2 katına çıkmasını beklediklerini belirterek, “Yol bu hafta açıldı ama duyan yerli-yabancı turistler gelmeye başladı. Arap turistler de Zigana dağının yanısıra Limni Gölü’ne de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu sayının giderek artacağını düşünüyoruz” dedi.

Limni Gölü Tabiat Parkında alanın tamamının karla kaplı olması nedeniyle gün boyunca kızakla kaydıklarını, kartopu ve kar üstünde futbol oynadıklarını belirten Ahmet Sefa Ergin ise güzel havanın tadını gün boyunca çıkardıklarını söyledi.

Ailesiyle birlikte Trabzon’dan otomobiliyle Limni Gölüne gelen Ayhan Gedik ise “Buranın daha önce doğa harikası bir yer olduğunu biliyorduk. Karlı bir havada da gelmek istedik. Yolların ne durumda olduğunu görmek istedik. Her şey çok iyi ve güzeldi. Bu tabiatı görmeye değer” dedi.

“Buranın yaz güzelliğini de biliyorduk ama kış mevsimini de görmek istedik”

Gümüşhane’den Limni Gölü’ne fotoğraf çekmeye gelen Figen Tok ise “Limni Gölü’nün yüzeyi buz tutmuş bir halde. Bu durum bizim için eşsiz görüntü ve manzaralar sunuyor. Gün boyunca Arap ve yerli turistler de gördük. Nisan ayında ciddi kar var burada. Yol boyunca 3 metreye ulaşan kar kütleleri gördük. Buranın yaz güzelliğini de biliyorduk ama kış mevsimini de görmek istedik. Yolunun da yapılması bundan sonraki süreçte buraya gelmek isteyenler için hem yaz hem kış güzelliğini görme imkanı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Anne ve babasıyla Limni Gölü’ne gelen bir diğer minik ziyaretçi Kerem Alp Kesin de “Burada çok eğleniyorum. Acayip güzel bir yer. Buraya ilk defa geldim ve çok sevdim. Burası çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini öneririm” diye konuştu.