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13 Temmuz 2017 08:15

Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı sona erdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Türkiye’de ilk kez Gümüşhane’de düzenlenen ve üç gündür devam eden Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı sona erdi.

Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı sona erdi

13 Temmuz 2017 08:15


Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkında başlayan ve 45 ilden 100’e yakın fotoğraf sanatçısının katılımıyla “Gümüşhane Kelebekleri” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda il genelinde 90 tür kelebek fotoğraflandı.


Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana dağında konaklayan fotoğrafçılar Limni Gölü, Zigana Dağı, Kelkit Aydoğdu Kelebek Vadisi, Şiran Tomara Şelalesi ve Torul Artabel Gölleri Tabiat Parkında binlerce kare fotoğraf çekti.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, etkinliğin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampının ilkinin Gümüşhane’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Fotoğrafçıların 3 gün boyunca eşsiz bir coğrafyada kelebek popülasyonunu ve doğal güzellikleri fotoğrafladığını dile getiren Aydın, “Türkiye’deki kelebek türü sayısını 417 olarak biliyoruz. Bunun 213 tanesi Gümüşhane’de bulunuyor. Kelebek türü bakımından Türkiye’nin en zengin illerinden bir tanesiyiz. Arkadaşlarımız 3 gün boyunca 90 adet türü görüntüleyebildi. Bir adet endemik kelebek tür bu kampta görüntülendi” dedi.


Kampta çekilen fotoğrafların tamamını bir havuzda toplayacaklarını ve daha sonra bu fotoğrafları tabiat güzelliklerinin tanıtımında kullanacaklarını kaydeden Aydın, oldukça verimli geçen kampa katılan tüm sanatçılara teşekkür etti.


Ankara’dan kampa katılan Fikret Dadaş ise çok verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, Gümüşhane coğrafyasının güzelliğinin fotoğraf sanatı için önemine değindi ve “Burada beklediğimizi bulduk. Kamp amacına ulaştı. Türkiye’nin her yerinden bir çok insan bir araya geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.




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