Santa Antik Kentindeki o görüntü artık yok

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde bulunan Santa Antik Kentinde tuğlayla yapılan tartışmalı bina yöre mimarisine uygun taşla kaplandı, çatısı kiremite çevrildi.

1999 yılında 3.derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ilan edilen Santa Antik Kentinin 7 mahallesinden birisi olan Piştovlu Mahallesinde sıkı sık haberlere konu olan ev, ev sahipleri tarafından Koruma Kurulundan izin alınarak doğal taşla kaplandı, sac olan çatısı sökülerek kiremite çevrildi ve balkonları yıkıldı.

Ev sahiplerinden İsmail Göncü, evin 1999 yılındaki deprem sırasında elektrik kaçağından dolayı yandığını hatırlatarak,” Tartışmalara konu ve sık sık haberi yapılan bir evdi. Depremden sonra geldiğimizde burada taş ustası bulamadık. Hayvanlarımızda vardı mağdur olmuştuk. Kendi akrabalarımızla beraber çabuk bir şekilde yaptık çıktık. Ondan sonra burası SİT alanı ilan edildi. Daha sonra bize birkaç kez tebliğ edildi burayı yapın diye. Hatta yıkım kararı da verdiler” dedi.

Bölgeyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geldiğinde zaman evin tarihi dokusuna uygun olarak yapılmasını, yoksa yıkılacağını söylemesinin ardından harekete geçtiklerini kaydeden Göncü, “Bizde bu talimat üzerine Koruma Kurulundaki yetkililerden izin alarak bu şekilde yöremizdeki doğal taşa uygun şekilde kaplama yaptık, balkonları yıktık. Bu şekilde kaplıyoruz. Bugüne kadar haberlere konu olan tartışma sona ermiş oldu. İnşallah başkalarına da örnek olur. Amacımız da o. Buranın tarihine uygun olarak çatıyı da kiremit yaptık” diye konuştu.

Santa Antik Kenti

17.yüzyılda Rumlar tarafından iki vadi üzerine kurulan Santa Antik Kenti, günümüze kadar 7 mahalle ve taştan yapılan 300'ü aşkın yapıyla korunarak geldi. Her mahallesinde en az bir kilise ve çeşmenin bulunduğu bölgenin Rum Pontus İmparatorluğu döneminde Rum Çetelerinin sığınak yeri olarak yapıldığı biliniyor. Günümüzde yaylacılar tarafından kullanılan bölge göz alıcı görünümünü koruyor.