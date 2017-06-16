Süleymaniye yolunda asfalt çalışmaları başladı

Tarihi mahallede Turizm Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Yeşil Yol tarafından finanse edilen ve proje ve kontrollük hizmetleri İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından gerçekleştirilen yol ve altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Kent merkezinden mahalleye ulaşımı sağlayan 2 bin 500 metrelik yolda bugüne kadar genişletme, temel, yarma, dolgu, taş duvar, menfez, yol betonu, kaldırım çalışmaları tamamlanmıştı.

En dar yeri 8 metre olan yolda son olarak Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt uygulamasına ise yine İl Özel İdaresi personeli tarafından kurumun araç ve makine parkıyla başlanırken, çalışmanın Ramazan bayramına kadar tamamlanması hedefleniyor.

BSK çalışmasıyla paralel olarak mahalle içi yollarında toplamda 10 bin 995 metrekare alana yapılacak olan doğal taş parke çalışmaları da devam ediyor. Bugüne kadar mahalle içi yollarda ve meydanlarda 4 bin metrekare doğal taş parke çalışması yapılan mahallede 6 bin 930 metrekare daha parke çalışması yapılacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’la birlikte asfalt çalışmalarını inceleyen ve Süleymaniye Mahallesini çok önemsediklerini ifade eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yolun asfaltlanmasını ve mahalle içerisindeki doğal taş parke işlerini bizzat yerinde gördüklerini belirterek, “Her geçen gün, hafta, ay buradaki değişimi hep birlikte görüyoruz. Burası hem doğa hem tarihle Doğu Karadeniz bölgesinin tarihi dokusuyla birlikte Safrabolu’su, Beypazarı gibi olacak” dedi.

Süleymaniye’nin bir hoşgörü merkezi olduğunu, kilise ve caminin yan yana bulunduğunu dile getiren Vali Memiş, “Süleymaniye mahallemiz Türkiye’de ki en önemli hoşgörü merkezlerinin üçüncüsüdür. Mardin ve Hatay’dan sonra Gümüşhane’de ki Süleymaniye mahallesi en önemli hoşgörü merkezlerinden birisi. Çünkü 100 yıl önce Müslüman Türkler ile gayrimüslim Rum ve Ermenilerin barış, huzur içerisinde yaşadığı bir yerleşke. Burada cami ile kilise yan yana” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye yolu ve çevre düzenlemesi için bugüne kadar yapılan işlerin yaklaşık bedelinin 5 milyon TL olduğunu kaydeden Vali Memiş, bu kaynakların sağlanmasında katkı sağlayan Milletvekillerine, DOKAP idaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmaları gerçekleştiren İl Özel İdaresi çalışanları ve altyapı çalışmalarını tamamlayan diğer kurumlara teşekkür etti.