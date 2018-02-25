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25 Şubat 2018 14:57

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Bandırmaspor: 0

TFF 2.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Bandırmaspor: 0

25 Şubat 2018 14:57

Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’la 0-0 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mustafa Cüneyd Çalışkan xx, Murat Taşçıkar xx


Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Furkan Yaman xx (Berk İsmail Ünsal dk. 64 x), Musa Sinan Yılmazer xx, Serhat Mermer xx, Kağan Söylemezgiller xx (Dilaver Güçlü dk. 64 x), Muharrem Doğan xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Zahit Fındık xx, Melih Gökçek xx (Benjamin Fuchs dk. 83 ?), Murat Kayalı xx


Yedekler: Melih Ağa, Fırat Arıkan, Batuhan Aygün, Yiğitcan Gölboyu,


Teknik Direktör: Güvenç Kurtar


Bandırmaspor: Ali Türkan xx, Erdi Öner xx, Birhan Vatansever xx, David Deniz Kılınç xx, Özgür Çelik xx, Erhan Şentürk xx, Hüseyin Altuğ Taş xx (Fatih Kıran dk. 90 ?), Nurettin Kayaoğlu xx, Feyyaz Aydil xx (Oğuzhan Kayar dk. 83 ?), Bahri Can Avcı xx, Mertcan Çam xx (Murathan Buruş dk. 86 ?),


Yedekler: Ramazan Evren Üstündağ, Oğulcan Şahin, Mehmet Gülmez, Yunus Özdemir,


Teknik Direktör: İsmail Ertekin


Sarı kartlar: Serhat Mermer (Gümüşhanespor), Nurettin Kayaoğlu (Bandırmaspor)




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