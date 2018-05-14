TFF 2. Lig play-off: Gümüşhanespor: 2 - Şanlıurfaspor: 0

Lig play-off çeyrek final maçında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor’u rövanş maçında 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan dakikalar
17. dakikada konuk ekip Şanlıurfaspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hüseyin Kala’nın vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay, iki hamlede kontrol etti.
18. dakikada sağ kanattan Tita’nın arka direğe ortasında topla buluşan Musa Sinan Yılmazer bekletmeden tekrar ortaya çevirdiği topa kale çizgisinde Furkan Yaman dokunamayınca takımını mutlak bir golden etti.
33. dakikada Gümüşhanespor’un sol kanattan kazandığı taç atışında Benjamin Fuchs’un topunu iyi takip eden Fırat Arıkan, kaleci Ömer Kahveci’nin de ayağının kaydığı pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
40. dakikada Şanlıurfaspor’un sol kanattan Hüseyin Kala ile kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mehmet Albayrak’ın kafa vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay, kornere çeldi.
53. dakikada organize gelişen Şanlıurfaspor atağında sol kanattan yapılan ortada Mehmet Albayrak’ın göğsüyle indirdiği topa Halil Köçer’in sert ve düzgün vuruşu az farkla üstten auta gitti.
67. dakikada hızlı gelişen Gümüşhanespor atağında Furkan Yaman’ın pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Oktay Delibalta, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
73. dakikada sol kanatta gelişen Şanlıurfaspor atağında Sercan Kaya’nın arka direğe ortasında defansında bir anlık duraksamasında yararlanan Yasin Ozan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin Akınay gole izin vermedi.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Cumhur Altay xx, Önder Yılmaz xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Salih Kurşunlu xx, Fırat Arıkan xx, Ziya Şakar xx, Furkan Yaman xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Serhat Mermer xxx, (Yiğitcan Gölboyu dk. 75 xx), Benjamin Fuchs xx, Muharrem Doğan xx, Zahit Fındık xx (Kağan Söylemezgiller dk. 46 xx), Melih Gökçek xx (Oktay Delibalta dk. 26 xxx)
Yedekler: Melih Ağa, Taner Koç, Murat Kayalı, Berk İsmail Ünsal
Teknik Direktör: Ziya Doğan
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci xx, Şaban Özel xx, Hüseyin Kala xx, Mehmet Taşcı xx, Mehmet Albayrak xx, Feridun Kıroğlu xx (Sercan Kaya dk. 46 xx), Halil Köçer xx, Fevzi Özkan xx, Muhammed Gönülaçar xx (Oğuzhan Türk dk. 46 xx), İzzet Yıldırım xx, Bahadır Öztürk xx
Yedekler: İbrahim Demir, Fahri Tatan, Artun Akçakın, Talha Yazgan, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Fırat Arıkan (dk. 33), Oktay Delibalta (dk. 67) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Halil Köçer, Feridun Kıroğlu, Şaban Özel (Şanlıurfaspor), Zahit Fındık, Muharrem Doğan, Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor)