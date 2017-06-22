Tunceli’de kaçırılan öğretmen

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, konuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine Gümüşhane’nin Torul ilçesi Demirkapı köyü nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın 16 Haziran tarihinde dönüş yolunda Tunceli’nin Pülümür ilçesi sınırlarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını hatırlattı. O günden itibaren kendilerinin sürekli Tunceli Valiliği ve oradaki bütün askeri ve emniyet yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını kaydeden Vali Memiş, “Devletin bütün imkanlarını kullanarak öğretmen kardeşimize ulaşmaya gayret ediyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Muhterem İnce, konuyu bizlerle birlikte yakından takip ediyor. Ben sürekli Tunceli Valimizle ve oradaki tümen komutanlığı ve Jandarma Alay Komutanlığıyla irtibat halindeyim. İnşallah hayırlı bir netice için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Bütün çabamızla, devletin bütün imkanlarıyla öğretmen kardeşimize ulaşmanın ve netice almanın gayreti içerisindeyiz”

Bazı haber sitelerinde Yılmaz’ın şehit edildiğine dair birtakım bilgilerin gezindiğini ifade eden Vali Memiş, “Ancak bizler devlet erkanı olarak henüz bu konuda bu kardeşimize ulaşmadan bu tür beyanda bulunmamız çok uygun olmaz. Bütün çabamızla, devletin bütün imkanlarıyla öğretmen kardeşimize ulaşmanın ve netice almanın gayreti içerisindeyiz. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde bir netice alırız. Konuyu yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.