Üniversite öğrencilerinden nefes kesen tatbikat

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen tatbikat sis bombası ve maytap patlatılarak gerçekliğin artırılmasıyla başladı.

Okul bahçesinde 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata öğrenciler 3 saat süren makyajla hazır hale getirilirken trafik kazası için kullanılan araçlarda iş makinesi yardımıyla alana getirildi.

Alanda kriz ortamının oluşturulmasının ardından öğrencilerin gerçek olaylardaki gibi yüksek sele bağırması, feryat edip yardım istemeleri diğer öğrenciler tarafından meraklı gözlerle izlendi, cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına alındı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim görevlisi Ayşe Elkoca, Gümüşhane UMKE ekibinin de destek verdiği tatbikatla öğrencilerin bu durumu yaşayarak öğrenmesi, gerçek hayatta böyle bir kriz anında daha soğukkanlı davranması, daha tecrübeli ve daha donanımlı olarak sahaya gitmesinin amaçlandığını söyledi.

“Öğrencilerimizin kuralları yaşayarak öğrenmesi için böyle bir tatbikat yapıyoruz”

Tatbikatın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Elkoca, “Çok yaralanmalı kazalarda hastaların hepsine müdahale şansımız olmadığı için en kötü olanları, en hızlı müdahaleyle kurtarabilecek olduklarımızı ayırmamız gerekiyor. Bir grup öğrencimiz hastaları müdahale sırasına göre ayıklıyor, diğer 4 grup öğrencimiz de hastaları bulundukları yerden kurtarıyorlar. Hastanın durumu çok kötüyse ona müdahale edilmemesi gerekiyor. Bizde bu kuralları öğrencimize yaşayarak öğrenmesi için böyle bir tatbikat yapıyoruz” dedi.

“Öğrenciyi daha tecrübeli ve daha donanımlı olarak sahaya gitmesini istiyoruz”

Türkiye’nin etrafının çepe çevre sarıldığını, savaşlar ve terör olaylarının kol gezdiğini, zaman zaman da ülke sınırları içerisinde bu tür terör saldırılarının yaşandığını hatırlatan Elkoca, “Yarın öğrenci sahada böyle birşeyle karşılaştığı zaman hiç görmemişse, bu anı yaşamamışsa orada şaşırıp kalıyor. Bu anı yaşatıp öğrenciye yarın böyle bir vakayla karşılaştığında bunu yaşamış ve daha tecrübeli ve daha donanımlı olarak sahaya gitmesini ve gerçek hastalara müdahale etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Amacımız öğrencinin o anı tüm gerçekliğiyle yaşaması”

Trafik kazası ve patlama olduğu için öğrencilerin vücutlarına cam girenler, kırıkları, yüz yaralanmaları, kol ve bacak kopmaları vakaları için yapılan makyajın 3 saat sürdüğünü dile getiren Elkoca, “Olayın gerçek olması için sis bombaları falan patlattık, öğrencilerimiz yüksek sesle bağırmaya başladılar. Amacımız öğrencinin o anı tüm gerçekliğiyle yaşaması” ifadelerini kullandı.

En büyük sıkıntılarının kriz yönetimi olduğunu, öğrencilerin o heyecanı da burada yenmeleri, krizde doğru şekilde müdahale edebilmeleri için bu tür tatbikatları çok önemsediklerini ifade eden Elkoca, “İlk vakayı yaptık, öğrencilerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Gittikçe geliştiriyoruz kendimizi. Her sene ilerleterek yapıyoruz. Gümüşhane UMKE ekibine de teşekkür ediyoruz. Çok büyük destek sağladılar bize. Ekip ve araçlarıyla gelerek bütün öğrencilerimizin kontrol aşamasında bizim yanımızdalar” şeklinde konuştu.

Tatbikatta vücuduna cam kırıkları batan bir hastayı canlandıran İlk ve Acil Yardım 1.sınıf öğrencisi Ayşe Saygın ise bölüm öğrencileri olarak büyük felaketlerde nasıl davranacaklarını, hastalarla nasıl iletişim kuracaklarını, panik haliyle nasıl başa çıkacaklarını öğrendiklerini söyledi.

Tüm bunların yanı sıra hastaların nasıl düşündüğünü, hangi davranışları sergilediklerini de canlandırdıklarını kaydeden Saygın, “Neler hissettin?” sorusunu “Kesiği ve kanaması durmayan hasta rolündeydim. Normal bir kazada yada herhangi bir felakette insanlar sadece kendilerini düşünüyorlar. O anda hiçbir şekilde etrafındaki düşünmüyorlar. Sadece bana yardım etmelerini düşünüyorum. İnsan hayatını kurtarma noktasında bizim için iyi bir deneyim oldu” diyerek düşüncelerini ifade etti.