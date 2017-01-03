Vali Memiş’ten öğretmen ve öğrencilere moral ziyaretleri

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, sınav süreci öncesinde okullara gerçekleştirdiği moral ve inceleme ziyaretleri kapsamında il merkezinin köklü ve başarılı okullarından Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret etti.

Beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram’la birlikte okula giden Vali Memiş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra öğretmenler odasında okul öğretmenleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Memiş, öğretmenlerden ülkeye değer katmalarını, çocukları tarafsız yetiştirmelerini istedi.



“Açık fikirli nesiller yetiştiremezseniz treni kaçırırız”

Çocukların ideolojilere göre değil de tarafsız ve bilgiyle yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Memiş, “Bu bilgiler yerli ve milli olsun. Bizim manevi değerlerimiz, milli değer ve yargılarımız oldukça zengin. Onun için bu tür hususlara dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum. Değerler eğitimi dediğimiz hadise de fazlasıyla önemli bir husus. Ama diğer taraftan orta gelir tuzağından kurtulmak için bizim yüksek teknolojiyi kullanan nesillere ihtiyacımız var. Bu da öyle hamasetle olmuyor. Dogmatik insanlarla orta gelir tuzağından kurtulamazsınız. Açık fikirli nesiller yetiştiremezseniz treni kaçırırız. Treni kaçırırsak bunun sorumlusu sizler olacaksınız. Bunun için bu çocukları tarafsız ve bilgili yetiştireceksiniz” dedi.



“Sizden ricamız geleceğimiz olan çocuklara kaliteli bir eğitim vermeniz”

“Bir şeyleri başarmak için önce hedefleriniz olması lazım” tespitinde bulunan Vali Memiş, “Dışardan gelen, burada yaşayan bütün öğretmenler için, bütün kamu görevlileri için Gümüşhane’yi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için mücadele veriyoruz belediye başkanımızla birlikte. Büyük çaba sarf ediyoruz. Turizm alanında da daha yaşanılabilir bir alan için mücadele veriyoruz. Sizden de ricamız geleceğimiz olan çocuklara kaliteli bir eğitim vermeniz” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de ülkenin geleceğin teminatı olan gençleri eğitecek olan öğretmenlere emanet olduğunu belirterek, “Hepimiz farklı şekillerde insanımıza hizmet ediyoruz. Eli öpülecek başta anne ve babalarımız, sonra da öğretmenlerimizdir. Çünkü bizleri yetiştiren sizlersiniz, sizlere minnettarız” dedi ve teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ve sohbetin artından Vali Okay Memiş okulun zenginleştirilmiş (Z) kütüphanesini ziyaret ederek kütüphane hakkında bilgi aldıktan sonra kitapları inceledi.