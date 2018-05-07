Ziya Doğan: "TFF bu ligleri angarya görmesin"

Lig Beyaz Grup’ta play-off’a kalan Gümüşhanespor’da Teknik Direktör Ziya Doğan, yaşanan süreçten sonra şehrin ve takımın tekrar ayaklanmasına ihtiyaç olduğunu aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) da alt ligleri bir angarya olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Lig Beyaz Grup’ta haftalarca sürdürdüğü liderliği sezonun son maçında deplasmanda Altay’a 3-0 mağlup olarak kaybeden ve şampiyonluktan olan Gümüşhanespor cephesinde tek hedef play-off’larda en iyi sonuçları elde etmek.

İzmir dönüşü ayağının tozuyla hemen play-off çeyrek final müsabakaları kapsamında Şanlıurfaspor ile 10 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Gümüşhanespor, bu maçın rövanşını ise 14 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da sahasında oynayacak.

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Ziya Doğan, Tekke köyünde bulunan Gümüşhanespor Tesisleri’nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Altay maçını değerlendirdi.

Gümüşhanespor’un sezon başından beri hedefinin şampiyonluk olduğunu ve bu bağlamda sezonun büyük bir bölümünü lider götürdüklerini kaydeden Doğan, “Altay maçında 60. dakikaya kadar rakibe çok pozisyon vermedik. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı. Son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Oyunun geneline baktığımız zaman rakip bizden üstündü. Çok diri bir takım beklemiyorduk. Ama vites büyüttüler, seyircinin coşkusuyla da haklı bir galibiyet aldılar. Altay futbolcularını tebrik ederim. Bizden çok daha üstünlerdi” dedi.

“Uyanık olmamız lazım, herkes herşeyi kullanıyor”

Eksiklerle ellerindeki mevcut kadronun en iyisini kullandıklarını hatırlatan Doğan, “Golü yedikten 4 dakika sonra ikinci golü de kalemizde görünce gardımız düştü. Sahada biraz panikledik. Eğer ikinci golü yememiş olsaydık belki daha farklı olabilirdi. Ama olmadı. Orayı unuttuk. Uyanık olmamız lazım, herkes her şeyi kullanıyor. Bu çok acı. Biz de kullanalım demiyorum ama uyanık olalım. Bunun örneklerini bu kulüp yaşadı. Ben hakeme devre arası girerken ‘hak eden kazansın’ diyorum. 25 tane sivil adam hücum ediyor. Ayıp. Medeniyetin beşiği denen yerlerde oluyor bu. TFF bu tür şeylere önlem alacak. Güvenlik var ama müdahale etmiyorlar. Her yere kamera koysunlar ve federasyon toplayıp izlesin. Bu ligler angarya olmamalı. İşimize bakıyoruz. Altay’ın futbolcularına haksızlık yapmak istemiyorum. Bizi net yendiler. Buradaki mazerete sığınmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Buradan tekrar ayaklanmamız lazım”

Ligi İzmir’de bitirmek istediklerini fakat olmadığını belirten ve ’üzgünüz’ değerlendirmesinde bulunan Doğan, “Play-off’tayız. Rakiplerimiz bu hafta yedeklerle çıkarak dinlendi. 35 derece sıcaklıkta, nemli bir havada oyuncular iyi niyetiyle mücadeleyi en iyi şekilde yaptılar ama başaramadık. Bu durum futbolcular üzerinde büyük bir moral bozukluğuna neden oldu. Biz yöneteniz, teknik adamız. Onlarla dünkü idman öncesinde maça motivasyon sağlamak için futbolda bunların doğal olduğunu kendilerine söyledik ve iyi çalışıyoruz. Buradan tekrar ayaklanmamız lazım. Gerçekten çok üzgünüm. Bu halk başarıyı hak ediyor. Ben İzmir’de 5-6 gibi kalkıp otele yakın noktalarda Gümüşhane’den gelenlerle karşılaştım. Dinlenin dediğimde, ’Hocam heyecandan uyuyamayız’ dediler. Böyle şeyler bizi daha çok kamçılıyor. Camia olarak daha ciddi bakmamız lazım” diye konuştu.

“TFF bu ligleri angarya görmesin”

TFF’ye seslenerek, ’Lütfen bu ligi angarya görmeyin’ çağrısında bulunan Doğan, “Türkiye’de çok şey değişti. Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de daha güzel ve doğru işler oluyor ama hala bu liglerde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Anadolu’da alıştık koridorlara. Ama İzmir’in koridorlarını TFF merak edip devre arasındaki kayıtları alsın ve kendisi açıklama yapsın. Hangi çağda yaşıyoruz. Sivil 30 adam. Kınıyorum onları. O kravatları boşuna takıyorlar. Bunu Gümüşhane’de yapsalar ben Gümüşhane’yi de kınarım. Bunlar beni üzüyor. Futbolda mutlaka birisi kazanacak. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz ama bu ligi lütfen angarya görmesinler ve buralara da gereken önemi versinler” ifadelerini kullandı.

Tüm bunları unutarak önlerindeki Şanlıurfaspor müsabakasına odaklandıklarını dile getiren Doğan, Gümüşhanespor’a yakışır şekilde mücadele edeceklerini sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, şunları söyledi: “

Deplasmandaki maçın sonucu ne olursa olsun burada Şanlıurfaspor’u en iyi şekilde ağırlayacağız. Hangi çağdayız. Artık bunları konuşmayalım. Medyanın da sorumluluğu var. Büyük takım olunca yangın çıkarıyorlar ama ikinci ve üçüncü ligde olursa normalmiş gibi üstelik hiç kimse dokunmuyor bile. Bunlar Türk futbolunun kanayan yarasıdır.”

Doğan, maçı İzmir’de takip eden bir gazetecinin Gümüşhanespor’un net penaltısının verilmediği ve hakemin bazı kararlarının tartışmalı olduğuyla ilgili bir sorusunu, “Daha fazla konuşmayalım” şeklinde cevaplandırarak toplantıyı sonlandırdı.