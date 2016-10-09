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1 dakikada para dolu çelik kasayı böyle çaldılar

Şişli’de bir tekstil atölyesinin demir kepengini açarak işyerinin güvenlik kamerası ve alarmına aldırmayan 4 hırsız, içinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasayı 1 dakika içinde çaldı. Atölyede yaşanan hırsızlık, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

1 dakikada para dolu çelik kasayı böyle çaldılar

09 Ekim 2016 09:28
1 dakikada para dolu çelik kasayı böyle çaldılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Şişli Gülbahar Mahallesi’nde 1 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı 05.30 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli 4 kişi, levye yardımıyla açtıkları demir kepenkten girdikleri iş yerindeki çelik kasayı sürükleyerek çaldı. İçinde yüklü miktarda para ve önemli evrak bulunan kasanın çalınması olayı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası ve alarma aldırış etmediler
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; sabaha karşı 05.38’de iş yerinin bulunduğu sokağa gelen yüzleri maskeli 4 kişi, çevreyi inceliyor. Elinde levye olan şahıs, güvenlik kamerası ve alarmına aldırmadan iş yerinin demir kepenklerini açmaya çalışıyor. Bu esnada bir aracın sokaktan geçtiğini fark eden hırsızlar, kuytu bir yere saklanarak aracın geçmesini bekliyor. Aracın geçmesi sonrasında tekrar kepengi açmaya çalışan hırsızlar, 05.40’ta işyerinin kepengini açarak içeriye gidiyor. Yaklaşık 1 dakika içeride kapan şahıslar, 05.41’de işyerindeki çelik kasayı sürükleyerek dışarıya çıkarıyor. Şahıslar kaldırımda sürükledikleri kasayla birlikte kameranın kaydından çıkıyor. Bir süre sonra, yaşanan hırsızlığı fark eden mahalle sakinleri, soyulan iş yerinin önüne geliyor.

Öte yandan, şahısların olay yerine kırmızı bir araçla geldiği, polis tarafından yapılan incelemede ise zanlıların olay yerine geldiği aracın plakalarının ikiz plaka olarak tabir edilen plakalardan olduğu öğrenildi. 

Mustafa Bakırhan

Etiketler: çelik kasa, hırsızlık, Şişli


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