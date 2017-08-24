1 Eylül’de balıkçılar çifte bayram yaşayacak

15 Nisan günü başlayan denizlerdeki avlanma yasağı Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Av sezonunun açılmasına sayılı günler kala hummalı bir çalışma içerisine giren balıkçılar teknelerini ve ağlarını onarma çalışmalarını tamamlayarak ‘Vira Bismillah’ diyecekleri günü bekliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü itibariyle başlayacak av sezonunda denize ağ atacak balıkçılar çifte bayram için gün saymaya başladı. Av sezonunun bereketli geçeceğini söyleyen İstanbul’un ünlü balıkçısı Kenan Balcı, balıkçıların bayramı olan Av sezonunun bu sene Kurban Bayramına denk gelmesinden dolayı balıkçıların çifte bayram yaşayacağını söyledi.

“Bu sene hem Kurban hem de balık bayramı olacak”

1 Eylül’de başlayacak av sezonu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul’un ünlü balıkçısı Kenan Balcı, “15 Nisan'da başlayan av yasağımız 4 buçuk aydan sonra 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek balık sezonu açılıyor. Bu zamanda balıkçıların bayramı oluyor. Bu sene hem Kurban Bayramı, hem balık bayramı gümbür gümbür neşeli bir ortamda av sezonu başlamış olacak. Yeni sezonun çok güzel geçmesini bekliyoruz. Balığın ucuz olup çok güzel tüketilmesi balıkçıların en güzel bayramıdır. Bir uzman olarak bu sene çok güzel bir sezon geçeceğini düşünüyorum” dedi.

“Et bekleyebilir ama balık beklemeyi sevmiyor”

Vatandaşlara balık tüketimiyle ilgili öneride bulunan ünlü balıkçı Kenan Balcı, “Halkımız balık ucuz diye stok yapmasınlar tüketebilecekleri kadar satın alsınlar. Çünkü balığın ilk başlangıcından sonra her geçen gün ucuzlayarak devam eder. Halkımızın taze taze tüketmelerini öneriyorum. Havaların sıcak olmasından dolayı aldıkları balıkları poşette bekletmemeleri, yıkayıp ve tuzlayıp dolaba koymalarını öneriyorum. Et bekleyebilir ama balık beklemeyi sevmiyor ve taze taze tüketilmeyi seviyor” diye konuştu.

“Halkımız anne sütünden sonra en faydalı besin kaynağı olduğu için bol bol tüketsinler”

Bayramda balık tüketiminin önemine değinen Balıkçı Kenan, “Ben bir uzman olarak diyorum ki, önce etin tadına baksınlar ve bayram süresince bol bol balık tüketsinler diyorum. Balığın enerjisi ve güzellikler çok fazla. Balık anne sütünden çok sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağıdır. Onun için halkımıza balığı bol bol tüketmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa