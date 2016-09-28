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1 günde 9 kez deprem meydana geldi

Denizli'de, son bir gün içinde en büyüğü 4.2 olan en küçüğü 1.2 olan 9 adet deprem sarsıntısı meydana geldi.

1 günde 9 kez deprem meydana geldi

28 Eylül 2016 19:59

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre, bugün, saat 12:10’da Pamukkale’de en büyüğü 4.2 büyüklüğünde, saat 13:15’te merkez üssü Denizli Uzunpınar’da 2.0 büyüklüğünde, Saat 13:22’de merkez üssü Denizli Karahayıt’da 2.6 büyüklüğünde, saat 13:28’da Merkez üssü Denizli Develi’de 2.4 büyüklüğünde, 13:40’ta merkez üssü Denizli Karahayıt’ta 2.6 büyüklüğünde, saat 14:47’de merkez üssü Karahayıt’ta 2.4 büyüklüğünde, saat 17:17’de merkez üssü Denizli Akkoy’da 2.7 büyüklüğünde olmak üzere toplamda 9 adet deprem meydana geldi.
Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'ne göre, bugün de saat 10.07'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Denizli kent merkezinde de hissedilen depremin, yerin 6.83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: deprem


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