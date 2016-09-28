Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde park halinde bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Adrese operasyon yapan polis, otomobil içinde bulunan cep telefonu ve değerli eşyaları çalan Gürcistanlı Onise T. ile Davit K. isimli 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zarlıların 2015 yılında kurye M.K.’nin bankadan çektiği 250 bin doları otomobilinden gasp ettikleri belirlendi.

2015 yılındaki gasp edilme olayına ve hırsızlık olaylarına karışan şahıslar, emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Alparslan Çınar - Ertuğrul Gün