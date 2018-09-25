1 yılda 30 milyon ton! 29 Ekim 2020'de bitecek…

Temeli 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atılan, dolgu çalışmaları ise 16 Eylül 2017 tarihinde başlayan Rize-Artvin Havalimanı'nda geçen 1 yılda deniz dolgusu için yaklaşık 30 milyon ton taş kullanıldı. Dolgu çalışmalarının yüzde 25'i tamamlanan Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sahilindeki Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile günde ortalama 80 bin ton taş ile doldurulan denizin üzerinde 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pistin yanı sıra 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik apron inşa edilecek. 88,5 milyon ton taşın kullanılması beklenen dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında ise Türkiye'nin 56., deniz üzerine yapılan 2. havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması beklenen havalimanına ilk uçağın 29 Ekim 2020'de inmesi hedefleniyor. Alt yapısı 1 milyar 87 milyon liraya mal olması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması hedefleniyor.

Öte yandan Dolgu çalışmaları için yakın mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köylerindeki taş ocaklarından ve bu taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan bölgeye taş nakli yapılıyor.

Hasan Fehmi Demir-Kubilay Ateş