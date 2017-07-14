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10 bin metrede Yasemin şampiyon, Büşra üçüncü

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’nin ilk altın madalyasını 10,000 metre kadınlarda Yasemin Can getirdi. Can’ın ardından Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.

10 bin metrede Yasemin şampiyon, Büşra üçüncü

14 Temmuz 2017 23:27

Bydgoszcz’da süren Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde kadınlar 10,000 metre finalinde Türkiye iki madalya kazandı. Bu dalın kesin favorisi Yasemin Can, kariyerideki Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa Kros birinciliğine bir de U23 zaferi ekledi. 20 yaşındaki Yasemin, yarışı 31:39.80’lık şampiyona rekoru derecesiyle kazandı. Can, eski şampiyona rekorunu 40 saniyeye yakın geliştirdi.

Mücadelede İsveç’ten Sara Pahti 32:46.91 ile gümüş madalya kazanırken, Büşra Nur Koku da 33:33.22 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Gülle atma finalinde yarışan Avrupa Kupası şampiyonu Osman Can Özdeveci ise şanssız bir şekilde madalyadan oldu. Osman Can, son hakkındaki 19.63’lük performansıyla dördüncü olurken, sadece altı santimetre farkla bronz madalyayı kaçırdı. Bu dalda ev sahibi Polonya’nın ünlü atleti Konrad Bukowiecki, 21.59’luk derecesiyle altın madalyayı şampiyona rekoru kırarak elde etti.
200 metre elemesinde yarışan Fatih Aktaş, 21.26’lık derece yaparken, 0.02 farkla yarı finalden oldu. 400 metrede yarı finalde mücadele eden Batuhan Altıntaş da yine bir sıra ile finalden oldu. Altıntaş, 46.49 koşarak serisinde beşinci oldu ve finale yükselemedi.
Seansın başında yapılan 3000 metre su engelli yarışında ise müsabakaya giren üç Türk atlet arasında sadece Turgay Bayram finaldeki 15 isim arasına yazıldı. Turgay, en iyisini 7 saniye geliştirip 8:46.92 ile final vizesi alırken, Ersin Tekal ve Oğuzhan Ülger elendi.
 

Etiketler: Büşra Nur Koku


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