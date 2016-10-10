Fırat Kalkanı Harekatının 48. gününde 84 DEAŞ hedefine tam 602 atış yapıldı. Hava taarruzunda 10 hedef imha edilirken, 7 terörist de öldürüldü. Çatışmalarda 3 muhalif asker şehit oldu, 14 muhalif asker de yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fırat Harekatının 48. gününde, Azaz-Rai bölgesinde; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai batısında yer alan 5 meskun mahalde (Muraygil, Rail, Şuvayrin, Feyruzyah, ve Tel Hişn) büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, yer yer düşük yoğunluklu çatışma ve EYP temizliğinin devam ettiği belirtildi.

TÜRK JETLERİ DEAŞ HEDEFLERİNİ VURDU

Ayrıca, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalifin şehit olduğu, 14 muhalifin yaralandığı, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 124 meskun mahalde kontrolün sağlandığı kaydedildi. Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Tughali, Muraygil, Rail, Baragidah, Şuvayrin, Şeyh Rih, El Bil, Yahmul, Cariz ve Kafrah’ta bulunan 10 hedefe 12 bomba atıldığı, görüntüsü tespit edilen 7 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve DEAŞ terör örgütü unsurlarınca savunma mevzii haline getirilen 10 binanın imha edildiği bildirildi.

KOALİSYONUN HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Koalisyon güçleri tarafından, Yahmul ve Cariz’de tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 6 hava harekatı neticesinde, 4 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, bir havan ve DEAŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan bir binanın imha edildiği ifade edildi. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timleri tarafından, çoğu tuzaklanmış 28 mayın ve bin 23 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlker Turak