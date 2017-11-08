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10 dakika içinde mağazayı soyup soğana çevirdiler

Bayrampaşa’da bir tekstil mağazasına giren üç hırsızlık zanlısı mağazayı soydu. Kapıyı levye ile kırarak içeri giren zanlıların o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlılar mağazadan çaldıkları yaklaşık 10 Bin lira değerindeki mallarla kayıplara karıştı.

10 dakika içinde mağazayı soyup soğana çevirdiler

08 Kasım 2017 09:07
10 dakika içinde mağazayı soyup soğana çevirdiler - Tıkla İzle

Bayrampaşa Maltepe’deki tekstil merkezinde faaliyet gösteren bir mağaza, yüzlerini, giydikleri kapüşonları ile gizleyen üç şahıs tarafından soyuldu. 10 dakika içinde mağazayı soyup soğana çeviren üç hırsızlık zanlarının o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlılar mağazadan çaldıkları yaklaşık 10 Bin lira değerindeki mallarla kayıplara karıştı.

Görüntülere de üç zanlının mağazanın önüne bir araçla geldikleri görülüyor. Zanlılardan ikisi aşağı inip mağazaya doğru gidiyor. Diğeri ise arabada hazır halde bekliyor. Arabadan inen iki kişiden biri çevre gözetlemesi yaparken diğeri mağazanın kapısını levye ile açmaya çalışıyor. Kapıyı açmak uzun sürünce arabadaki diğer zanlı da aşağıya inip yardım ediyor. Yaklaşık 8 dakika boyunca kapıyı açmakla uğraşan zanlılar, sonunda kapıyı açmayı başarıyor. Levye ile camı da kıran zanlılar içeri girip poşetlenmiş haldeki tekstil ürünlerini geldikleri araca doldurmaya başlıyor. Bu sırada güvenlik kamerasını fark eden zanlılardan biri kameranın açısını değiştiriyor. Ancak kamera o anları çekmeye devam ediyor. Zanlılar, mağazadan çaldıkları mallarla geldikleri araçla gözlerden kayboluyor. Mağazadan çalınan malların yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: Bayrampaşa

 

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