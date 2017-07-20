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10 dakikada şipşak ofis inşa ediyorlar

İngiltere merkezli bir girişim firmasının tasarladığı yapı teknolojisi ofis ve evleri dakikalar içinde kuruluma hazır hale getiriyor.

10 dakikada şipşak ofis inşa ediyorlar

20 Temmuz 2017 12:21

Yapı teknolojileri alanındaki gelişmelere bir katkı da İngiltere merkezli bir girişim firmasından geldi. Geliştirdikleri teknoloji sayesinde dakikalar içinde ev ve iş yerlerini kullanıma hazır hale getirebilen girişim firması her türlü arazi üzerine kurulum yapabiliyor. Öte yandan taşınabilir ofisleri 10 dakikaya yakın sürede inşa edebilen özel araçlar, mobil ofis hizmeti de sağlıyor.

Ofis ve ev fiyatları ise, kurulum süresi ve büyüklüğe göre değişiyor. Kullanım ömrü malzemenin kalitesine göre, farklılık gösterirken, ofis ve iş yerleri aşırı sıcağa ve soğuğa karşı dayanacak şekilde tasarlanıyor. 


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