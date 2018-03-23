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10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında sanıklara para cezası

Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin davada 9 sanık 60 bin 800’er TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme 16 sanığın ise beraatine karar verdi.

10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında sanıklara para cezası

23 Mart 2018 16:23

Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen stadının yerine inşa edilen rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin 25 sanığın ''taksirle ölüme sebebiyet vermek''ten yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım müştekiler ile 4 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. 

“Bu iş kazası değil iş cinayetidir” 

Duruşmada söz alan müdahil Mustafa Genç, “Yaşanan olayda oğlum Hıdır Ali Genç hayatını kaybetti. Tüm sanıklardan şikayetçiyim. Bu iş kazası değil iş cinayetidir. Çocuklarımızı bilerek öldürdüler şimdi aklanmaya çalışıyorlar” dedi. 

Söz alan sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraatlerine karar verilmesini talep ettiler.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme sanıklardan Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı’yı taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 8 yıl 4’er ay hapse çarptırdı. 

Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olay nedeniyle tali kusurlu olmalarını göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezanın 3 bin 40 günlük adli para cezasına çevrilmesine karar verdi. Mahkeme günlüğü 20 TL den olmak üzere bu sanıkların 60 bin 800’er TL para cezasına çarptırılmasını hükmetti. 

Diğer sanıkların yapılan yargılama sonucunda olayda kusurları bulunmadığının anlaşıldığını hükmeden mahkeme, bu nedenle 16 sanığın beraatine karar verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme para cezasının 24 ay eşit taksitle ödenmesini kararlaştırdı. Aayrıca sanıkların üç ay süreyle meslekten men edilmesine hükmetti.  

Yusuf Melikoğlu

 

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