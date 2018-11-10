10 Kasım çocukları yine ayakta alkışlandı

Uğur Okulları öğrencilerinin oluşturduğu 15 kişilik çocuk korosu, Madame Tussauds İstanbul'da bulunan Atatürk figürünün yanında hazırladıkları şarkıları enstrümanlar eşliğinde seslendirdi. 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan çocuk korosu saat 09.05'te Atatürk'e saygı duruşu ile başladı. ‘Cumhuriyet Güneşi', ‘Ataya Ağıt', ‘Emanetine Sahibim Atam' ve ‘Yiğidim Aslanım' şarkılarından oluşan performanslarına okul öğrencisi kemanıyla; Uğur Okulları müzik öğretmenleri akustik gitar ve yan flüt ile eşlik etti.



“Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ü anlayan nesiller yetiştirmek bizim için çok önemli”

Bugünün kendileri için çok özel ve anlamlı olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün Madame Tussauds'da 16 öğrencimiz ve 3 öğretmenimiz ile buradayız. Türkiye genelinde yaklaşık 44 ilimizde 75 bin Uğur Okulları öğrencimiz Atatürk'ü anma programlarımızı gerçekleştirdiler. Madame Tussauds'da balmumundan yapılan Atatürk heykelinin yanında öğrencilerimiz ile birlikte bulunmak bizim içinde çok anlamlı. Atatürk'ün bize emanet ettiği hali ile Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ü anlayan, Cumhuriyet'i anlayan nesiller yetiştirmek bizim için çok önemli. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nun kurulması yeni harflerin kabulü gençlerimize, öğrencilerimize ve bizlere Atamızın en büyük emanetleri aslında. Dolayısıyla kurtuluş mücadelesini farkında olan ve Cumhuriyet'e her daim sahip çıkacak gençler yetiştirmek her zaman amacımız oldu. Uğur Okulları olarak Atamızı minnetle, özlemle saygı ile anıyoruz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.