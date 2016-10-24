Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı Maltepe Küçükyalı Altıntepe Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın çabukluğu görenleri hayrete düşürdü.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın arabaya yanaştığı görülüyor. Etrafa göz atan hırsızın ufak bir hareketle 10 saniye içerisinde park halindeki aracın kapsını açmayı başardığı görülüyor. Aracın içerisine giren hırsızın, bindiği otomobili 2 dakika içerisinde çalıştırarak otomobille kayıplara karıştığı görülüyor.
Hırsızın çabukluğu görenleri hayrete düşürürken polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.