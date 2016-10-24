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10 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada

İstanbul Maltepe’de park halindeki bir otomobilin çalınması kameralara yansıdı. 10 saniyede aracın kapısını açmayı başaran hırsızın iki dakika içerisinde arabayı çalıştırarak kaçması görenleri hayrete düşürdü.

10 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada

24 Ekim 2016 23:37
10 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı Maltepe Küçükyalı Altıntepe Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın çabukluğu görenleri hayrete düşürdü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın arabaya yanaştığı görülüyor. Etrafa göz atan hırsızın ufak bir hareketle 10 saniye içerisinde park halindeki aracın kapsını açmayı başardığı görülüyor. Aracın içerisine giren hırsızın, bindiği otomobili 2 dakika içerisinde çalıştırarak otomobille kayıplara karıştığı görülüyor.

Hırsızın çabukluğu görenleri hayrete düşürürken polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: hırsız, otomobil


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