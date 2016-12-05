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10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismara 8 yıl hapis

Kayseri'de bir cami tuvaletinde 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 14 yaşındaki sanık çocuğa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.


05 Aralık 2016 13:28

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'nde tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk M.A.(14) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mağdur S.E.A. ise duruşmaya katılmadı.

Kapalı görülen davada suça sürüklenen çocuk M.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Çocuğa dokunmadım bile. Ben imam hatipte okuyorum. Ben tuvaletteyken çocuk kendisi benim kabinime geldi. Diğer arkadaşlarım da bu çocuktan rahatsız. Derslerimden geri kaldım, sınavlarım başladı. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Tanık olarak dinlenen A.C.T. ise cami tuvaletinde bir kabinden sesler geldiğini belirterek, "Kabinin altından baktım, iki kişinin ayaklarını gördüm. Sesler geliyordu, kapıyı açtığımda giyiniklerdi. Büyük olana sordum, 'Bana bir şey içirdiler, hatırlamıyorum' dedi. Küçük olan ise kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu söyleyince ben büyük olanı darp ettim. Polis geldi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu suça sürüklenen çocuk M.A.'ya 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 10 ay, 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Şeref Kahraman


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