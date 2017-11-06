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10 yaşındaki oğlunu öldüren katil zanlısı baba tutuklandı

Fatih'te 10 yaşındaki oğlunu öldüren katil zanlısı baba, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 yaşındaki oğlunu öldüren katil zanlısı baba tutuklandı

06 Kasım 2017 19:27
10 yaşındaki oğlunu öldüren katil zanlısı baba tutuklandı - Tıkla İzle

Fatih'te Nezir T., dün akşam 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.'yi öldürmüş, ardından eşini arayarak, "Oğlunu öldürdüm. Gel, al" demişti. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı baba, emniyetteki işlemleri tamamlanarak öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik sorgusu sona eren zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gamze Erdemir
 

 

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