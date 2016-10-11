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10 yıldır aşure geleneği bozulmadı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde işletme sahibi Gürsel Demirci Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramı yaptı.


11 Ekim 2016 16:23

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin de katıldığı geleneksel aşure ikramında açıklama yapan işletme sahibi Gürsel Demirci şöyle konuştu: “Muharrem ayının 10. günü aşurenin de ilk günü olması nedeniyle işletmemizin kuruluşundan bu yana aşurenin ilk günü düzenli olarak yapmaktayız. Burada ki amacımız Gölbaşı'nda birlik ve beraberliği, kardeşliği pekiştirip insanları bir araya getirerek görevimizi ifşa etmektir."
Demirci şehit olan askerlere de rahmet diledi.  

Etiketler: ankara, Aşure


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