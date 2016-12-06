Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doları TL’ye çevirme çağrısına destek büyüyor. Türkiye'nin her tarafında vatandaşlar yaptıkları kampanyalarla bu çağrıya destek veriyor. Gaziantep'te internet sağlayıcı bir firma, kampanyaya destek vermek için 100 Dolar bozdurup makbuzunu getiren herkese bir ay boyunca sınırsız internet hediye ediyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aktoğ, Cumhurbaşkanının çağrısına destek verdiklerini belirterek, “Firmamız internet sağlayıcı firmasıdır. Gaziantep başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet veren bir firmadır. Kampanyamız, Cumhurbaşkanımızın başlattığı Dolarını boz kampanyasıdır. 100 Dolar bozdurup, makbuzunu getiren tüm halkımıza interneti sınırsız bir şekilde bir ay boyunca bedava veriyoruz. Abonelerimiz dahil tüm halkımız için geçerlidir” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Lider Olgun