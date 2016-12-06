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100 Dolar bozdurana internet bir ay bedava

Gaziantep'te internet sağlayıcı bir firma 100 Dolar bozdurup makbuzunu getirene bir ay ücretsiz internet veriyor.

100 Dolar bozdurana internet bir ay bedava

06 Aralık 2016 12:02
100 Dolar bozdurana internet bir ay bedava - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doları TL’ye çevirme çağrısına destek büyüyor. Türkiye'nin her tarafında vatandaşlar yaptıkları kampanyalarla bu çağrıya destek veriyor. Gaziantep'te internet sağlayıcı bir firma, kampanyaya destek vermek için 100 Dolar bozdurup makbuzunu getiren herkese bir ay boyunca sınırsız internet hediye ediyor.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aktoğ, Cumhurbaşkanının çağrısına destek verdiklerini belirterek, “Firmamız internet sağlayıcı firmasıdır. Gaziantep başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet veren bir firmadır. Kampanyamız, Cumhurbaşkanımızın başlattığı Dolarını boz kampanyasıdır. 100 Dolar bozdurup, makbuzunu getiren tüm halkımıza interneti sınırsız bir şekilde bir ay boyunca bedava veriyoruz. Abonelerimiz dahil tüm halkımız için geçerlidir” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Lider Olgun

Etiketler: 100 Dolar, bedava internet, Gaziantep


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