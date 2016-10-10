Hafta sonunda gerçekleştirilen Biga fuarında, elektrikli araçlar büyük ilgi gördü. 2,5 saatte şarj olan araçları yeniden doldurmak için ise şarj istasyonuna gerek yok. Araçlar, normal şebeke elektriği ile şarj edilebiliyor. Biga Gıda, tarım, hayvancılık ve teknolojileri fuarında görücüye çıkan araçların Türkiye’de üretimi için ise tüm izinler alındı. Önümüzdeki 2 ay içerisinde Türk malı olarak üretilecek araçlar, hem iç hem de dış pazara satılacak. ENBO Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş’den Hakan Ceray, ENBO FIX STYLE modelinin, otomobil konforu sunduğunu söyledi. Ceray, “Bunlar Türkiye'de ilk defa yerli üretim olarak önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan bir şey. Sanayi Bakanlığından üretim izinleri, Avrupa'dan tüfleri alındı. Yaklaşık 100 kilometreye kadar menzili var. 2 buçukla 3 saat arasında şarj olayı var. Yani 100 kilometreyi siz 1 liraya gidebiliyorsunuz. 2 buçuk saatte ortalama şarj oluyor. Teknik sistem açısından baktığınız zaman disk var, geri vitesi var, sinyalleri var, uzaktan kumandası alarmı var, deri döşeme içerisi, iki kişi rahatlıkla binebilir ve seyahat edebilir. Güvenli bir araçtır, güvenlik testlerini geçmiş bir araçtır. Yani pazara giderken, gezmeye giderken veya bir yere giderken kullanabilirsin. Yazın kapılarını çıkartabilirsiniz. Yazlık olarak yapabilirsiniz. Herkesin kullanabileceği pratik üç tekerlekli bir araç” dedi.

Araçların Türk Malı olarak üretileceğini söyleyen Ceray, “Biz bununla ilgili Sanayi Ticaret Bakanlığından bu aracın trafiğe yeterlilik belgesi var bizde. Yani bu artık Türk malı olacak. Normal ehliyeti olan, normal motosiklet ehliyeti olan ve ya herhangi bir araç ehliyeti olan herkes bunu kullanabilir. Tabi ki trafiğe çıkacağınız için buna ruhsat ve plakada çıkartmak zorundasınız. Ama herhangi bir vergisi falan çok fazla masrafı olan bir şey değil. Yani normal bir otomobil gibi vergileri 6 ayda ödenen herhangi bir şey yok. Elektrikli bir araç, Türkiye için yeni bir ürün bu ve güzel bir şey. Türkiye'de ilgi göreceğini düşünüyoruz. Devlet de bu konuda destek veriyor zaten. Biliyorsunuz hibrit araçlarının desteklenmesiyle alakalı çıkan bir kanun var. ÖTV yarı yarıya indirildi ve çok olumlu bir şey. Yani dışarıya akan petrol ücretlerimiz, ödenen ücretlerimizle ilgili yarı yarıya bir kısalacak. Sonuçta insanların ihtiyaçlarını görebileceği uygun fiyata alabileceği bir ürün bu. Bundan dolayı da herkes alabilir. Yani önümüzde ki aylarda Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi 60 aya kadar. Yani atıyorum ayda 100-150 lira taksitle bu aracı alabileceksiniz. Bu da güzel bir şey” diye konuştu.

Gürültüyü ve çevre kirliliğini azaltacak

ENBO FIX STYLE’ın 3 versiyonu olacağını da belirten Ceray, “Bunda üç tane versiyon var. Fiyat şuna göre değişiyor; İç aksesuara göre, bütün otomobillerde olduğu gibi. Motor gücüne göre değişiyor. En düşük versiyonu ortalama 10 bin 500 lira. En yüksek versiyonu da 16 bin lira civarında. Mesela İstanbul'da şuanda su taşıma işlemi için kullanan bir firma var. Onları aylık herhangi bir motorlu araçla kıyasladığınız zaman, aylık bin 500 lira olan diğer aracın gideri, biz de sadece aylık 50 lira. Yani o su firması aynı işi motorlu araca göre o motorlu araç günde 50 lira harcarken bizimki 1 lira harcıyor. Bakın çok önemli bir rakam bu. Bir motorlu araç için ortalama 60 bin lira verirseniz bizim nakliye aracımızdan 10 tane alabilirsiniz. Sessiz, trafikte gürültüyü azaltacak, çevre kirliliğini azaltacak, ekonomik açıdan da insanların cebine para kazandıracak. Aslında yeni bir şey, dünya için yeni bir şey” dedi.

Aracın dünyaya satılacağını söyleyen Hakan Ceray, “İnşallah iki ay içerisinde bu mal, Türk malı olarak Türkiye'de satılacak. Biz Sanayi Bakanlığından izin alırken bu malla ilgili 2 buçuk yıldır ortalama Ar-Ge çalışmaları sürüyor ve Avrupa'ya satılabilecek tek ürünüz biz. Çünkü Avrupa'dan bunun tüfü alındı. Almanya'dan tüfü alındı. Bu ne demek? Biz bu malı Avrupa'ya satabiliriz. Şuanda bu mallarla ilgili Çinliler üretiyor, fakat Çinliler Avrupa'ya satamıyor. Biz Türk malı yaptığımız zaman bunu Avrupa'ya da satabileceğiz” diye konuştu.

Aracı deneyen öğrenci Murat Örnek, "Ben fuar katılımcısıyım aynı zamanda öğrenciyim burada. Boş vaktim de bu fuarı gezmek istedim. Burada neler olduğunu bir görmek istedim. Az önce aracın bir testini yaptım. Aracın içi anlatılandan geniş. Aynı zamanda iki kişilikmiş onu da gördüm. Onun haricinde deri döşemeleri var ona dikkat ettim. Çünkü rahatlık ön planda verilmiş elektrikli olmasına rağmen. Elektrikli araçmış mesela 100 kilometrede 1 lira masrafı varmış. Öğrenci olarak mesela benim ilgili çekti. Çünkü arabada masraflar çok oluğu için ve biz öğrenciler alamadığımız için bu daha uygun geliyor. Almayı düşünürüm. Çünkü masraf çok düşük. Yani hem de rahat. Onun haricinde hızı da okul arasına gidebileceğim şekilde, çok da uygun yani” dedi.

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel