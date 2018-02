100 milyarlık liralık spor besini piyasasına yerli üretim hamlesi

Türkiye’nin en büyük sporcu gıdaları satan firmalarından biri olan Aloprotein tamamen sağlıklı ve zararsız sporcu besinlerini vatandaşların beğenisine sunuyor. Dünya çapında tanınmış ve Türkiye’de de bilinen birçok markanın temsilciliğini yapan firma, aynı zamanda yerli ve tamamen sağlıklı sporcu gıdalarının da üretimini yapıyor. Murat Karakol ve Ömer Karakol tarafından kurularak 2006 yılında Türkiye’de ilk kez sporcu gıdaları sektörüne giren firmalardan olan Aloprotein, müşterilerine en kaliteli hizmeti suna bilmek için Türkiye’nin her bölgesinde ve internet üzerinde satışlarına devam ediyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca onaylanmış ve doğru kullanıldığında insan sağlığına zararsız ürünler satan firma, kısa süre önce yerli sporcu gıdaları üreterek spor gıdalarını millileştirmeyi hedefliyor.

“Türkiye’deki öncü firmalardanız”

E-ticaret alanında Türkiye’deki en güçlü firmalardan biri olduklarını belirten Aloprotein’in kurucu ortaklarından Murat Karakol, “2006 yılında sporcu gıdaları sektörüne giren ilk firmalarındanız. 2006 ile 2013 yılları arasında e-ticaret ve toptan satışa önem veren bir firmaydık. Fakat 2013 yılı itibariyle sanal pazarlama alanına odaklanmaya başladık. Sporcu gıdaları firmaları arasında en çok marka ve çeşide sahip olanlardan birisiyiz. Türkiye’nin e-ticaret alanında bu alandaki en güçlü firmalarından birisiyiz” dedi.

“Hedefimiz bu işi millileştirmek”

Yerli üretimle sporcu gıdalarını millileştirmek istediklerini belirten Karakol, “8 ay önce Nutrich Nutrition olarak kendi markamızı da üretmeye başladık. Amaçlarımızdan biride bu işi millileştirmek. 2018 yılında Nutrich Nutrition ürünlerinin yelpazesini genişleterek ihracatının daha çok uluslararası alanda yayılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Protein tozu zararlı değil, hatta doğru kullanıldığından faydalı bile olabiliyor"

Protein tozunun zararlı olup olmadığı hakkında bilgi veren şirketin kurucu ortaklarından Ömer Karakol, “Günümüzdeki en büyük tartışma konularından birisi protein tozlarının zararlı olup olmadığı. Protein tozlarının zararlı olup olmadığı konusunda bilim adamları ve doktorlar çeşitli görüş ayrılıklarına sahipler. Bazı doktorlar zararlı olunduğunu söylese de bir çok doktor zararlı olmadığını hata doğru kullanımda faydalı olduğunu söylemektedirler. Bunlara verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi Amerika’daki Türk doktorumuz Doktor Öz’dür. Doktor Öz protein tozlarının doğru şekilde kullanıldığında insan sağlığına faydalı olabileceğini, hatta kendisinin de kullandığını beyan etmektedir” şeklinde konuştu.

Sporcu besinlerinin bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor"

Bilinçli bir şekilde kullanılan sporcu gıdalarının insan sağlığına zarar vermeyeceğine dikkat çeken Ömer Karakol, “Diyet dönemlerinde olsun, kilo alma problemlerinde olsun. Bilinçli şekilde kullanıldığında sporcu gıdası kullanmanın hiçbir yan etkisi yoktur. Ama bu konularda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi kişinin sağlık problemi olup olmadığındır. Biz Aloprotein olarak kesinlikle 18 yaş altı kişilere veli izni veya doktor raporu olmadan sporcu gıdası satışı yapamamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Dünya çapında 100 milyar liralık pazarı var”

Sporcu besinlerinin dünya çapında 100 milyar liranın üzerinde pazar hacmine sahip olduğunu vurgulayan Karakol, “Türkiye’de ve dünyada spora her geçen gün ilgi artmakta. Özellikle ülkemizde diğer sporların yanı sıra vücut geliştirme sporuna ilgi büyük bir şekilde artıyor. Öngörümüze göre 2025 yılına kadar sporcu gıdaları piyasası çok büyük bir hızla büyüyecek. Şu an daha kesinlikle doyma noktasına ulaşmadı. Sporcu besinleri sektörünün hacmi dünya genelinde 100 milyar liranın üzerinde. Ülkemizde ise 100 milyon dolar ve üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Her geçen gün bu hacmin büyüyeceğini ve özellikle 2025 yılına kadar hızlı bir şekilde sporcu gıdaları sektöründe büyüme ön görüyoruz” açıklamasını yaptı.

“Orijinal ürünleri tercih edin”

Seçilen ürünlerde en çok dikkat edilmesi gereken hususun orijinal ve ve bakanlık tarafından onaylı olması olduğunu söyleyen Karakol, “Günümüzdeki sporcu gıdaların satın alınırken dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biri bu ürünlerin sağlıklı ve orijinal olup olmadığı. Bu noktada yapılması gereken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ürünün faturalı, hologram ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından onayının bulunması gerekmektedir. Bunların olup olmamasına çok dikkat edilmeli. Mümkün olduğu kadar Türkiye ve dünyaca bilinen markaların kullanılması ve güvenilir yerlerden tedarik edilmesini biz tüm sporcu gıdası kullananlara tavsiyede bulunuyoruz. Aloprotein olarak biz sadece ve sadece dünya markaları ve Türkiye’de bilenen markaları satmaktayız. Onun haricinde bünyemizde yerli ve ithal olarak ellinin üzerinde marka bulunmakta. Bu ürünlerin direk ana bayisi konumunda, yetkili satıcısı konumunda ve hatta bazen de üreticisi konumundayız. Birkaç markanın ise direk Aloprotein olarak ithalatını sağlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Eke - Uğur Konuk