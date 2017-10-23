100 yıllık oyuncaklar görücüye çıktı

Türkiye genelinde 1,6 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, İstanbul Oyuncak müzesinde sergilenen ve 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri Sakarya’daki bir avmde sergilenmeye başladı. Gerçekleşen sergi muhteşem törenle açıldı. Açılış törenine Yazar Sunay Akın başta olmak üzere Sepaş Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler ve davetliler katıldı.

Seçkinler: “9 gün boyunca burada olacak”

Kurdele kesimi öncesi bir açıklama yapan Sepaş Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler, “İstanbul Oyuncak Müzesi Sergisi'nin Serdivan açılışını yapmak üzere buradayız. Sergimiz 4 ilde geziyor, Kocaeli'ndeydi bugün Sakarya'da açılışını yapacağız ve 9 gün boyunca burada olacak. Daha sonra Bolu ve Düzce'de sergilenecek. Sunay beye ülkemize kattığı bu değerden dolayı hem de bu akşam yanımızda olduğundan dolayı teşekkür ediyorum Sepaş Enerji adına" dedi.

Akın: “5 katlı tarihi bir konağın 1 katı burada”

Sunay Akın açılış töreninde yaptığı açıklamada, “İstanbul Oyuncak Müzesi, İstanbul'un Kadıköy semtinde Göztepe Mahallesi'nde 5 katlı tarihi bir konak idi şuanda 4 katlı çünkü 1 katı burada. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne gelenler vardır aranızda ama gelemeyenler için onun bir katını buraya taşıdık. Bu teklif, yani oyuncak müzesinin içindeki bilgilerin bu bölgeye Kocaeliye, Sakaryaya, Düzceye ve Boluya taşınma fikri Sepaş Enerji'den geldi, bizim kapımızı onlar çaldı. Dediler ki; ülkemizin bu güzel bölgesinde insanların mekanlarını, evlerini, işyerlerini aydınlatıyoruz ama biz sadece insanların mekanlarını aydınlatmak istemiyoruz, onların duygu ve düşüncelerini de aydınlatmak istiyoruz. Onlara müzenizin bilgisinin ışığına da taşımak istiyoruz denilince ben buna şok şaşırdım. Çünkü gerçekten bilgiye, müzeciliğe değer veren ne yazık ki böylesine kuruluşlar ülkemizde pek yok. Ama iyi ki Sepaş Enerji var, onlar sayesinde buradayız, müzenin bir katını buraya taşıdık. Şimdi hep beraber sergimizi açıcağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sepaş Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler, Sunay Akın ve çocuklar müzenin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Akın, söyleşi gerçekleştirdi.,

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek