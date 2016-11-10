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107 yaşında ATV ile gençlere taş çıkartıyor

Ordu’da yaşayan 107 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ATV aracı ile adeta gençlere taş çıkarıyor. ATV aracını ilerlemiş yaşına rağmen ustalıkla kullanan Mehmet dede, “Tek rakibim Kenan Sofuoğlu” dedi.


10 Kasım 2016 13:20

Ordu’nun Gölköy ilçesinde 107 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yürümekte zorlanmaya başlayınca ATV aracı satın aldı. Tarlaya, camiye ve komşu köylerdeki arkadaşlarını görmeye ATV ile giden Mehmet Yılmaz, adeta ikinci baharını yaşıyor. Mehmet dedenin ATV ile gezdiğini gören yaşıtları ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adeta gençlere taş çıkartan Mehmet dede, meraklı gözlerin ilgi odağı oluyor.

Yürümekte zorluk çekmeye başlayınca motor aldığını ve onu kullandığını belirten Mehmet Dede, “O kullandığım motor ile kaza yaşadım. Emniyet motorumu aldı. Bende parayı bastırıp bunu (ATV) aldım. Tabana kuvvet 3 yıldır kullanıyorum. Her yere bununla gidiyorum. Tek rakibim (Kenan) Sofuoğlu” diye konuştu.
Mehmet Dede, uzun yaşamın sırrını ise doğal sebze yiyecekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Metin Akyürek
ORDU 


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