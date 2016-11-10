Ordu’nun Gölköy ilçesinde 107 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yürümekte zorlanmaya başlayınca ATV aracı satın aldı. Tarlaya, camiye ve komşu köylerdeki arkadaşlarını görmeye ATV ile giden Mehmet Yılmaz, adeta ikinci baharını yaşıyor. Mehmet dedenin ATV ile gezdiğini gören yaşıtları ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adeta gençlere taş çıkartan Mehmet dede, meraklı gözlerin ilgi odağı oluyor.

Yürümekte zorluk çekmeye başlayınca motor aldığını ve onu kullandığını belirten Mehmet Dede, “O kullandığım motor ile kaza yaşadım. Emniyet motorumu aldı. Bende parayı bastırıp bunu (ATV) aldım. Tabana kuvvet 3 yıldır kullanıyorum. Her yere bununla gidiyorum. Tek rakibim (Kenan) Sofuoğlu” diye konuştu.

Mehmet Dede, uzun yaşamın sırrını ise doğal sebze yiyecekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Metin Akyürek

ORDU