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109 yaşındaki Ahmet dede oyunu kullandı

Ardahan’da yaşayan 109 yaşındaki Ahmet Özer, sandık başına giderek oyunu kullandı.

109 yaşındaki Ahmet dede oyunu kullandı

24 Haziran 2018 15:06

Türkiye cumhurbaşkanı ve 27. dönem parlamentosunun belirlendiği seçimde vatandaşlar oy kullanmak için okullara akın ederken, 109 yaşındaki 7 çocuk ve 67 torun sahibi Ahmet Özer de çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Atatürk İlkokuluna geldi. Yakınlarının yardımı ile merdivenleri güçlükle çıkarak okulun ikinci katına çıkan yaşlı adam, 1038 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ahmet Özer, güçlükle oyunu kullandıktan sonra tekrar evine döndü. Yakınları, yaşlı adamı oy kullanmak için ısrarları üzerine getirdiklerini belirtti.  

 

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