11 üniversiteyi bitirdi, 12’nciye hazırlanıyor

Bartın’da özel bir sağlık kuruluşunda Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi bölümünde görevli Uzman Doktor Hayati Ortaeskinazi (53) 1990 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından eğitim hayatını sonlandırmayarak tam 10 üniversite daha bitirdi. Ortaeskinazi ayrıca okullarının tamamını onur ve yüksek onur belgesi ile tamamladı.

Tıp Fakültesi eğitimin ardından askerlik görevini yapan Ortaeskinazi, ardından ilk olarak uzmanlık diplomasını aldı. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde İktisad bölümünü de bitiren Ortaeskinazi, aynı üniversitede sırasıyla, Büro Yönetimi, Turizm Otelcilik, İşletme, Laborant ve Veteriner Sağlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve adalet bölümlerini tamamlayarak diplomalarını aldı. Ortaeskinazi, ayrıca Açıköğretim Fakültesi’ne devam ederken, Bartın Üniversitesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından ortak yürütülen Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek Lisans bölümünü de tamamlayarak, mesleki yaşantısına yönelik eğitimlerine de devam etti. Son olarak okuduğu Adalet bölümünü de bu yıl tamamlayan Ortaeskinazi, önümüzdeki yılda eğitime devam edeceğini belirtti.

“HAYATA YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANIYORSUNUZ”

Ortaeskinazi, “Tıp Fakültesinin ardından askerliğimi yaptıktan sonra İktisat okumak istiyordum. Üniversite sınavına girerek açık öğretim İktisat bölümüne kaydoldum. O dönem sınava girerek kayıt yaptırabiliyorsunuz ama artık ikinci bir üniversite kapsamında direkt kayıt olma imkanınız var. İstediğiniz bölümü, evde ders çalışarak, zamanınızı kendiniz belirleyerek bitirebiliyorsunuz. Çok zevkli bir uğraş, keyifli bir yolculuk. İnsanın ufkunu genişletiyor. Bilmediğiniz birçok şeyi öğreniyorsunuz. Hayata yeni bakış açıları kazanıyorsunuz. Şimdiye kadar açık öğretimde 8 tane üniversite bitirdim. Toplam 11 üniversite diplomam var” dedi.

“OKUMANIN YAŞI YOK”

‘Okumanın yaşı yok’ diyen Ortaeskinazi, “Her yaşta bu şekilde okumaya devam edebiliyorsunuz. Ben okumayı çok seviyorum. İlgi alanlarım var. Onlardan beğendiklerimi ve hoşuma gidenleri okuyorum. Bundan sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Ömrüm elverirse birkaç üniversite daha bitirmeyi planlıyorum. Okuduğum bölümlerden bazıları, mesela iktisat, işletme, halkla ilişkiler ve adalet gibi bölümler esasında her vatandaşın bilgi sahibi olması gereken konular. Bunları akademik bir disiplinle, derslerini alarak, diplomasına sahip olarak öğrenmek ayrı bir zevk oluyor ” diye konuştu.

“MUTLAKA 2’NCİ ÜNİVERSİTE OKUNMALI”

Üniversite öğrencilerine de seslenen Ortaeskinazi, “İkinci üniversite kapsamında okudukları sırada bir açık öğretim programına da kaydolarak kendilerini geliştirebilirler. İkinci bir diploma alabilirler. Belki aldıkları bu diplomayı hiç kullanmayacaklar ama hayata bakışları zenginleşecektir. Dünyaya bakış açıları, olayları değerlendirme şekilleri çok yeni bir boyut kazanacaktır. Üniversite mezunu bütün insanlara da hayatları boyunca ikinci bir üniversiteye devam etmelerini öneririm. Onlarda yeni şeyler öğrenip, kendilerini geliştirecekler ve bundan büyük bir keyif alacaklardır” şeklinde konuştu.

Akif Yaman