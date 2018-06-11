11 yaşındaki çocuğun bisikletini şov yaparak çaldılar

Düzce’de Alemdar sokakta oturan 11 yaşındaki Yunus Emre Kılıç, evin önüne bıraktığı bisikleti, öğlen saatlerinde kimliği belirsiz üç kişi tarafından çalındı. Babası ile çöp attıktan sonra oturduğu apartmanın girişine bisdikletini bırakan Yunus Emre Kılıç, daha sonra evde oyun oynamaya başladı.

Bisikletinin çalındığını ise eve gelen babasının sorması üzerine fark eden 11 Yaşındaki çocuk ve babası etrafı aramalarına rağmen bisikleti bulamayınca çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başladılar. Kimliği belirsiz üç kişi tarafından bisikletinin çalındığını far eden Yunus Emre Kılıç ve babası Emin Kılç daha sonra polisi arayarak aradılar. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tam yaz tatili başlangıcında bisikleti çalınan Yunus Emre Kılıç, hırsılık olayını anlattı. 11 YAşındaki Kılıç; "babamla birlikte çöp atmaya gittik. Sonra eve çıktım Balkonda oyun oynuyordum. Sonra babam dışarıdan eve geldi bisikletim nerede diye sordu. Dışarıya çıktım baktım bisikletim yoktu. Arkadaşımın aldığını düşündüm önce ona sordum oda almadığını söyledi. Sonra kameralara baktık. Üç kişi bisikletimi çaldıklarını gördüm. Hemen polisleri aradık” dedi.

Diğer taraftan bisikletin çalınma anı ise güvenlik kameralarına takıldı. Bir bisikletle gelen öncünün ardından gelen 2 kişi bisikleti apartman içersinden aldıktan sonra apartmanın dışına çıkıyorlar. Ardından bisikleti alan bir kişi çaldığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak diğer iki kişi ise bir başka bisikletle gözlerden kayboluyorlar.

Polis hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı.