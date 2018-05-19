11 yıldır PKK kurşunuyla yaşayan vatandaş gazilik onuru istiyor

11 yıldır PKK kurşunuyla yaşadığını söyleyen Yasin Yakut ile 11 şarapnel parçasıyla hayatını devam ettiren Kayhan Seyyar, vücutlarındaki parçalar nedeniyle her geçen gün zehirlendiklerini ve yetkililerin kendileriyle ilgilenmesini istedi.

1997 yılında Muş’ta askerlik görevini yaparken aracının PKK’lı teröristler tarafından tarandığını ve vücuduna isabet eden kurşunla yaralandığını söyleyen Yasin Yakut, doktorların kurşunu çıkarmayı uygun görmemesi nedeniyle 11 yıldır vücudunda PKK kurşunu ile yaşadığını söyledi. Vücudundaki parça nedeniyle kandaki bazı değerlerin yüksek çıktığını ve günden güne zehirlendiklerini dile getiren Yakut, uzuv zaafiyeti olmadığı için kendisine ‘gazilik’ unvanı verilmediğini ifade etti. Yakut, “1997 yılında Muş’ta askerlik görevimi yaparken verilen görev sırasında kullandığım araca, PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonrası yaralandım. Şu anda sağ leğen kemiğimde PKK kurşunu durmaktadır. Yaralandıktan sonra 15 gün Muş Devlet Hastanesi’nde yattım, daha sonra Ankara GATA Askeri Hastanesi’nde tedavi oldum. Tedavinin ardından bir buçuk ay hava değişiminden sonra geri dönerek kalan 72 gün askerlik görevime devam ettim. Uzuv zafiyeti yeterli görülmediği için beni gazi yapmadılar. Şuanda Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesdi’nde yapılan tetkiklerde bazı değerlerimiz yüksek çıktı, kanımızda arsenik ve antimon var. Yavaş yavaş zehirleniyoruz” diye konuştu.

“Günden güne zehirleniyoruz”

1994 yılında askerlik görevini yaparken Tunceli’de teröristlerin kurduğu bubi tuzağına yakalandığını, vücudunda bulunan 11 şarapnel parçasıyla hayatını devam ettirdiğini belirten Kayhan Seyyar ise, devlet yetkililerinden kendilerine yardım etmelerini istedi. Yasin Yakut gibi kendisinin de şarapnel parçaları nedeniyle günden güne zehirlendiğini söyleyen Seyyar, “1994 yılında askerliğimi Elazığ’da yapıyordum. Tunceli’de görev yaparken Ali Boğazı’nda 15 gün süreyle dağda kaldık, 16. günde bubi tuzağına basmamız sonucunda yaralandık. Şuanda sol kolumda 6 tane, kafamda 5 tane, 13 tane de çıkarılmış şarapnel parçası var. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde tedavi olurken antimon değeri yüksek, kanda zehirlenme olduğunu gördük. Günden güne zehirleniyoruz. Gazilik hakkımızı alamadık, hakkımızı istiyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet yetkililerine sesleniyorum; biz niye alamıyoruz, bizi neden görmüyorlar? Bizim de gazi olmamızı sağlasınlar, yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.

Turan Bulut

