110 yaşındaki emekli korucudan Mehmetçiğe asker selamı

Korkut ilçesine bağlı İçboğaz köyünde 35 yıldan bu yana PKK terör örgütüne karşı dik duran Arat ailesi, Mehmetçik için duacı oldu. 110 yaşındaki emekli korucu Abdülaziz dede, gerektiği takdirde Mehmetçiğe destek olmak için Suriye'ye giderek, yeniden terör örgütlerine karşı mücadele etmek istiyor.

"110 yaşındayım terörle mücadele ediyorum"

110 yaşında olduğunu ifade eden Abdülaziz Arat, hala ailesi için terörle mücadele ettiğini söyledi. Şimdi de istendiği takdirde Suriye'ye gideceğini ifade eden Abdülaziz dede, "30 sene terörle mücadele ettim yine istenirse Suriye'ye giderim" dedi.

"Eşim, çocuklarım ve torunlarımla birlikte 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz"

Abdülaziz dedenin Türkçe bilmeyen 85 yaşındaki eşi Emine Arat ise "Eşim, çocuklarım ve torunlarımla birlikte yaklaşık 35 yıldır köy kuruculuğu yaptık. Bu süre zarfında terörle mücadele ettik. Biz her zaman devletimizin yanında yer aldık ve alıyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Ben burada köyümün nöbetini tuttum. Ben 85 yaşındayım, eşim ise 110 yaşında. Gerektiği taktirde eşim, çocuklarım ve torunlarımla beraber askerlerimizin yanında yer almak için 'Zeytin Dalı Harekatı'na gideriz" diye konuştu.

"Bütün aile olarak terörle mücadele ediyoruz”

110 yaşındaki Abdülaziz Arat'ın oğlu Kemal Arat ise 1985 yılından bu yana terörle mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bütün aile olarak terörle mücadele ediyoruz. Halen de devam ediyoruz. Çok şükür PKK Türkiye'den temizlendi. Gerekirse yarın Suriye'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na ben de, 110 yaşındaki babam da, ailem de katılırız. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Böyle büyük bir devletimiz olduğu için biz gurur duyuyoruz, böyle büyük bir Cumhurbaşkanımız olduğu için gurur duyuyoruz, Başbakanımızla, İçişleri Bakanımızla, Genelkurmay Başkanımızla, bütün komutanlarımızla gurur duyuyoruz. Babam 1985'ten beri terörle mücadele ediyor. Oğlum, 'devletinize sahip çıkın, Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, devleti olmayan insanın ne dini kalır ne imanı kalır ne de namusu kalır' diyor. Terörü köyümüze hiçbir zaman sokmadık, sonuna kadar da sokmayacağız. Devletimiz, askerimiz büyük ve güçlüdür. Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız. Canımızla, malımızla hazırız. Her zaman devletimizin yanındayız. Askerimizi, polisimizi seviyoruz, korucularımızı seviyoruz, devletini seven insanların hepsini seviyoruz. Bizde ayrımcılık yok. Kürt olsun, Arap olsun, Laz olsun herkes eşittir. Hiç kimse heveslenmesin, Allah'ın izniyle Çanakkale’de nasıl zafer elde ettiysek, her zamanda o zaferi elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Uğur Ulu