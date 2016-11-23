Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yüceyurt Ortamahalle'deki evinde felçli olarak yaşayan ve yol olmadığı için doktora gitmek için torunun sırtında yaklaşık 800 gitmek zorunda kalan 115 yaşındaki Balli Torlak, torununun çilesinin son bulması için yetkililerden yol için yardım bekliyor. Balli nine, en büyük hayalinin evlerine kadar yol yapılması olduğunu ve ölmeden bir kez olsun bu yolu görmek istediğini söylüyor.

Torun Temel Torlak, evlerine araç yolu olmadığından çok mağdur durumda olduklarını belirtirken, 115 yaşındaki Balli Ninesi'nin ayda iki kez doktora götürmek için sırtında taşıdığını söylüyor. Yolun yapımı için çalmadık kapı bırakmadığını belirten Torlak Akciğer kanserinden vefat eden babasını sırtında taşıyarak doktora götürdüğünü hatırlattı. Torlak, “Yolumuz yok. Ben kolit (bağırsak) hastasıyım, babaannem felç. Babam akciğer kanserinden 2 yıl önce vefat etti. Araklı Belediye Başkanı Çebi babamı bakmaya geldiğinde buraya yol yapılacağını söylemişti. Ondan sonra kimse arayıp sormadı. İki yıl önce yol yapımına başlanmıştı ancak daha sonra ne gelen oldu ne de giden. Babaannem 4 yıldır felç. Doktora sırtımda taşıyarak götürüyorum. Defalarca Araklı Belediyesi'ne, muhtara hatta Trabzon Valiliği'ne bile gittim. Gelen yetkililer buraya yol yapılmasının uygun olacağını söylediler. Ancak yol bir türlü yapılmadı. Allah’tan başka bir sahibimiz yok. Buraya ne itfaiye ne de ambulansın girmesi mümkün değil. Babaannemi doktora sırtımda yaklaşık 800 metre ormanlık alandan yürüyerek araç yoluna kadar getiriyorum. Buradan gece geçemiyoruz. Orman olduğu için yabani hayvanlar oluyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Allah rızası için bize yardım elini uzatsın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da seslenen Torlak, “Yolumuz yok. En büyük mağduriyetimiz yol. Kendim de hasta olduğum için zaman zaman beni de annem sırtında taşıyarak araba yoluna kadar götürüyor. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızdan Allah razı olsun, her tarafa örümcek ağı gibi yol ördüler ancak bizim burada yok. Diyorum ki bizim de kapımıza kadar ne olur yol gelse. Hasta olduğum için uzun zamandan beri çalışamıyorum. Hiçbir şeyim de yok. Kimseden maddi bir talep istemiyorum sadece bize yol yapsınlar. Burada 5 hane var. Çocuklarım okula gidip gelmede orman yolunu kullanıyorlar. Sabah getiriyorum akşamdan da gidip alıyorum" diye konuştu.

115 yaşındaki 5 çocuk ve 50 torun sahibi Balli Torlak da tek hayalinin evlerinin önüne kadar yol yapılması olduğunu belirterek yetkililerin kendilerine bu konuda yardımcı olmasın istedi.

Bekir Koca-Ozan Köse

