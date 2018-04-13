1170 öğrenci Genç Gelecek Kariyer Günleri'nde buluştu

Sancaktepe Belediyesi, Maltepe Üniversitesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Genç Gelecek Kariyer Günleri' 8 oturumda bin 170 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Genç Gelecek Kariyer Günleri, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken katılımıyla 5 Nisan Perşembe günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde başladı.

8 oturumda bin 170 gencimizin katılımıyla gerçekleşen Genç Gelecek kariyer Günleri'nde katılımcı gençlere sertifikaları eğitimlerin ardından takdim edildi. Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 'Çağın Popüler Meslekleri ve Girişimcilik' konulu kısa film yarışmasının ödül töreni 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Yarışmaya katılan tüm gençlere teşekkür belgesi ve kitap hediye edildi. Kısa film yarışmasına katılan dört okula kamera ödülleri takdim edildi.

5-6-7 Nisan tarihlerinde devam eden Kariyer Günleri'nde İnsan Kaynakları Grup Müdürü Zeynep Mine Alptekin, 'Bugün ve Yarın Perakendede Kariyer', Yönetim Danışmanı Fatma Yıldız 'Eğlenceli ve Verimli Çalışma Teknikleri', Triodor A.Ş. Oyun Tasarımcısı ve Takım Lideri Uğur Akın 'Dijital Oyun Dünyası', Maltepe Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mürşide Özgeldi 'İnsan Kaynakları Ve Kariyer Planlaması', Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İlkün Orbak 'Mühendislikte Geleceğin Meslekleri', Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Baran Kasırga "Geleceğin Sağlık Meslekleri' , Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Merkezi Müdürü Elif Sungur 'Çalışma Yaşamına Hazırlanmak: Meslek Seçimi İle Başlayan Bir Macera', Marmaradent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dt. Aysun Kundak 'Günümüz ve Geleceğin Diş Hekimliği', Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Proje Yöneticisi Muhammed Akgün '360 Proje Yönetimi', Turkcell Global Bilgi Müşteri Çözümleri Kıdemli Yöneticisi Ahmet Salt Tarımcı 'Dijital Geleceğe Hazır Olmak?', Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Gonca Telli 'Dijital Meslekler', Klickar Ltd. Şti. Kurucusu Deniz Altun 'Eğitimde Dijital Değişim', Maltepe Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Melik Karabıyıkoğlu 'Dijitalleşen Satış Dünyasında Profesyonelleşme' , Maltepe Üniversitesi Rektör Danışmanı Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Övünç Meriç 'Sosyal Medya Ve Gelecek' , Oyuncu Ediz Hun 'Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri' ve Maltepe Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Görevlisi Melda Köse Marduç 'Geçmişten Geleceğe Hukuk' eğitimleri ile gençlerle buluştu.