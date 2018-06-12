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12 Haziran hava durumu | Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

12 Haziran hava durumu | Bugün hava nasıl?

12 Haziran 2018 09:35

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Bingöl çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısının iç kesimleri, Burdur'un güney, Adana ve Mersin'in kuzey dağlık kesimleri (Toroslar mevkii) ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33 
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey dağlık kesimlerinin (Toroslar mevkii) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 26 
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 34 
 

 

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