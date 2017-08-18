12 yaşında roman yazdı

Kıyıkışlacık Ortaokulu’nda henüz 7. sınıfa geçen 12 yaşındaki Dilara Naz Çokçetin, hayal gücünü kullanarak bir roman yazdı. İnternet üzerinden satışa çıkan küçük Dilara’nın romanı, birçok kişiden büyük ilgi topladı. Küçük elleriyle romanını kaleme alan Dilara Naz, kocaman yüreğiyle “O Sen Olmalıydın” kitabını yazarak okuyucuların beğenisine sundu.

Dilara Naz’ın annesi Buket Duymaz, roman yazmanın kızının hayali olduğunu ifade ederek: “Aslen İstanbulluyuz. Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yaşamımızı sürdürmeye başladık. Kızım Dilara Naz, henüz 12 yaşında. Kızım, sürekli okumayı ve yazmayı seven biri. Dilara, sürekli hikâyeler yazıyordu. Kitap fikri de böyle çıktı. 1 yıllık süreçte, Dilara kendini denedi ve bu romanı yazdı. O Sen Olmalıydın isimli kitabı Cinius Yayınevi’nden çıktı. Eğer yeterli talep görürse, Dilara romanının 2. serisini ve devamında yeni kahramanları ile yazmayı devam ettirecek.” dedi.

EN GENÇ YAZARLARDAN

Küçük yazar Dilara Naz Çokçetin, kitabının konusunun bir genç kızın başından geçen olaylar olduğunu kaydederek: “Kitabımda, bir genç kızın aile hayatı ve başına gelen olaylar ele alınıyor. Genç kızın gözünden, başına gelen olayları kitabıma aktardım. Romanın tamamen hayal ürünü kişilerden oluşuyor. Kitabımda, yabancı isimleri kullandım. Yine romanımda, Amerika’da yaşayan bir ailenin hayatını anlattım. Yabancı şarkıları sevdiğim için yabancı isimler kullandım. Yazmayı çok seviyorum. Umarım romanımı beğenirsiniz. Eğer yeterli istek olursa, yeni kahramanlarla romanımın 2. serisini de yazacağım.”ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki en genç yazarlardan olan küçük Dilara’nın annesi Duymaz son olarak şunları dile getirdi:

“Türkiye’deki en genç yazarlardan biri Dilara Naz. Sizlerin desteği sayesinde, kızım kitabın 2. serisini ve devamında yeni kahramanları ile yazmayı devam ettirecek. Destekten katkımız sadece kitabı alıp, okumanız ve yakınlarınızla paylaşmanızdır. Ülkemizde yazan, okuyan, üreten gençlerin desteklenmesi adına kızımın kitabına da desteğinizi esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum. Çok teşekkür ederiz.”

Öte yandan küçük yazar Dilara Naz Çokçetin düzenlediği imza gününde, hayranlarından yoğun ilgi gördü.