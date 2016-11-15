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12 yıl süren ‘Hubyar Sultan Tekkesi’ davası sonuçlandı

Tokat’ta ’miras’ tartışmaları nedeniyle mahkemelik olan Hubyar Sultan Tekkesi’nin davası 12 yıl sonra Yargıtay’ın kararıyla sonuçlanarak köy tüzel kişiliği adına tapuya kayıt ve tesciline karar verildi.

12 yıl süren Hubyar Sultan Tekkesi davası sonuçlandı

15 Kasım 2016 13:26

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Hubyar köyünde bulunan ve Aleviler açısından büyük önemi olan Hubyar Tekke ve Türbesi’nin mülkiyeti konusunda 2004 yılında açılan dava sonuçlandı. Tokat Kadastro Mahkemesi’nin 2 yıl önce verdiği kararı Yargıtay’a taşıyan Temel ailesinin itirazını 16. Hukuk Dairesi reddederek Hubyar Sultan Tekkesi tapularını köy tüzel kişiliği adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi. Hubyar Vakfı Genel Başkanı Halil Patlak, bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Bundan böyle Hubyar’a gönül verenlerin davası sonuçlanıp, köy tüzel kişiliği adına tescil edildi. Bize bundan sonra daha büyük görev düşüyor. Birlik, beraberlik içerisinde oranın onarımı ile ilgili her şey yapılacak. Herkes elinden geldiği kadar çaba harcayacaktır. Kimsenin kaygısı olmasın. Dışarıdan gazel okuyanlara buradan sesleniyorum. Hubyar köyünde hiç bir ayrımcılık yoktur, herkes orada eşittir. Şu kazandı bu kazandı şeklinde bir olayda yoktur" diye konuştu.
Her yıl binlerce Alevi’nin ziyaret ettiği Hubyar Sultan Tekkesi’nde, 1200’lü yıllarda yaşayan ve ocağın kurucusu olan Hubyar Sultan ile 1502-1584 yılları arasında yaşayan ve Hubyar Sultan’ın torununun torunu olan Hubyar Abdal’ın mezarları bulunuyor.

Etiketler: Hubyar Abdal, Hubyar Sultan Tekkesi


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