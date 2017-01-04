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12 yılda 22 kaymakam, kaymakam vekili, vali yardımcısı görev yaptı

Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde sürekli kaymakam değişmesine tepki gösteren İl Genel Meclis Üyesi Haluk Filizli, "12 yılda 22 kaymakam, kaymakam vekili, vali yardımcısının görev yaptığı ilçemizde artık vekaleten yönetilmek istemiyoruz" dedi.

12 yılda 22 kaymakam, kaymakam vekili, vali yardımcısı görev yaptı

04 Ocak 2017 13:35

Pazaryeri İlçesi’nde 2004 yılından bu yana 22 idari mülki idare amiri görev yaparken, bunların 18’i vekil oldu. Halen Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır’ın Kaymakam Vekili olarak görev yaptığı ilçeye gelen kaymakam vekilinin kısa sürede gitmesi vatandaşlar tarafından da tepki çekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pazaryeri İl Genel Meclis Üyesi Haluk Filizli, konu hakkında ‘Artık Yeter!’ dedi. Bilecik İl Genel Meclisi üçüncü birleşimi sonunda söz alan Filizli, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak bu durumu kamuoyuna bildirmek istediğini belirtti. Haluk Filizli yaptığı açıklamada, “Bilecik ilimizin güzide ilçesi Pazaryeri’nin mülki idare kaderini dile getirmek istiyorum. 17 Mart 2004 tarihinden 3 Aralık 2016 tarihine kadar ilçemizde 12 yılda 22 kaymakam, kaymakam vekili, vali yardımcısı görev yapmıştır. Bunlardan 18 tanesi vekâleten görev yapmışlardır. İlçemin seçilmiş İl Genel Meclis üyesi olarak 'Artık yeter!' diyorum. Vekâleten yönetilmek istemiyoruz. Vekâleten mülki idare ile işler ağır ve aksak gidiyor. İlçemiz bu durumu hak etmiyor” ifadelerini kullandı. 

Cem Kaan Toka


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